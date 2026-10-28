プロ野球秋季キャンプ2026 各球団の日程・スケジュール

プロ野球の秋季キャンプは、シーズン終了後に若手選手の底上げや新戦力の見極め、来季に向けたチーム作りを進める重要な期間となる。
本記事では、プロ野球12球団の秋季キャンプ2026の開催日程について紹介する。
プロ野球秋季キャンプ2026 全12球団の日程・開催場所
プロ野球12球団の秋季キャンプは、10月末から11月にかけて各地で実施される。
球団によって開催期間や休養日、キャンプ地が異なり、複数拠点に分かれて練習するチームもある。現地での見学を予定している場合は、事前に日程や公開範囲を確認しておきたい。
セ・リーグ6球団
球団
期間
休養日
開催場所・備考
読売ジャイアンツ
10月30日(金)～11月13日(金)
11月2日(月)、6日(金)、10日(火)
ジャイアンツタウンスタジアム（10月31日～11月12日）、読売ジャイアンツ球場。松井秀喜新監督が初日から指揮
阪神タイガース
11月1日(日)～11月18日(水)
11月5日(木)、9日(月)、13日(金)
安芸タイガース球場（高知県安芸市）
横浜DeNAベイスターズ
10月31日(土)～11月17日(火)
11月2日(月)、6日(金)、10日(火)、14日(土)
DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA、横須賀スタジアム（神奈川県横須賀市）。名称は「秋季トレーニング」
広島東洋カープ
11月5日(木)～11月21日(土)
11月9日(月)、13日(金)、17日(火)
天福球場（宮崎県日南市）。11月17日～20日に湯布院リハビリキャンプも実施
東京ヤクルトスワローズ
11月2日(月)～11月12日(木)
11月5日(木)、9日(月)
坊っちゃんスタジアム（愛媛県松山市）
中日ドラゴンズ
11月2日(月)～11月16日(月)
11月5日(木)、9日(月)、13日(金)
高知県立春野総合運動公園野球場、ナゴヤ球場。春野球場は全日程公開、ナゴヤ球場は非公開
巨人は10月30日から秋季キャンプを開始し、松井秀喜新監督が初日から指揮を執る予定となっている。
DeNAは「秋季キャンプ」ではなく「秋季トレーニング」の名称で実施。中日は春野球場での練習を全日程公開する一方、ナゴヤ球場は非公開となる。
パ・リーグ6球団
球団
期間
休養日
開催場所・備考
福岡ソフトバンクホークス
10月31日(土)～11月18日(水)
11月3日(火・祝)、7日(土)、11日(水)、15日(日)
HAWKSベースボールパーク筑後（福岡県筑後市）。名称は「ホークス筑後秋季練習2026」
北海道日本ハムファイターズ
10月30日(金)～11月11日(水)
エスコン組：11月4日(水)／沖縄組：11月3日(火・祝)、7日(土)
主力中心はエスコンフィールドHOKKAIDOで10月30日～11月8日。若手中心は名護で10月30日～11月2日、国頭で11月4日～11月11日
千葉ロッテマリーンズ
10月30日(金)～11月15日(日)
11月4日(水)、10日(火)
都城運動公園コアラのマーチスタジアム（宮崎県都城市）
埼玉西武ライオンズ
10月31日(土)～11月17日(火)
11月3日(火・祝)、7日(土)、11日(水)、15日(日)
南郷スタジアム、ライオンズ トレーニングセンター、ベルーナドーム、志太スタジアム。志太スタジアムは11月4日～17日
オリックス・バファローズ
11月1日(日)～11月18日(水)
11月4日(水)、9日(月)、13日(金)
INOUE・東部スポーツパーク 野球場（高知県高知市）
東北楽天ゴールデンイーグルス
未発表
未発表
秋季キャンプは未発表。楽天モバイルパーク宮城で秋季練習を実施中
日本ハムは北海道と沖縄の2拠点に分かれて実施し、エスコンフィールドHOKKAIDOでは主力選手、名護・国頭では若手選手を中心とした練習が予定されている。
西武は宮崎、埼玉、静岡の複数拠点で秋季練習を実施。楽天は秋季キャンプの日程・開催場所は未発表だが、楽天モバイルパーク宮城で秋季練習を行っている。
プロ野球秋季キャンプ2026はどこで見られる？テレビ中継・ネット配信情報
2026年のプロ野球秋季キャンプは、球団ごとにテレビ中継やネット配信の対応状況が異なる。
一部球団ではCS放送での中継が予定されている一方、ネット配信については現時点で未定となっているケースも多い。
セ・リーグ6球団の放送・配信情報
セ・リーグでは、巨人が日テレジータス、阪神がスカイAで中継予定となっている。
そのほかの球団については、テレビ放送・ネット配信ともに現時点では未定となっている。
パ・リーグ6球団の放送・配信情報
球団
テレビ放送
ネット配信
北海道日本ハムファイターズ
未定
福岡ソフトバンクホークス
未定
未定
千葉ロッテマリーンズ
未定
未定
オリックス・バファローズ
未定
未定
埼玉西武ライオンズ
未定
東北楽天ゴールデンイーグルス
未定
未定
パ・リーグでは、日本ハムがGAORA、西武がフジテレビTWOでの中継対象となっている。
ただし、秋季キャンプは全日程が中継されるとは限らず、放送日や対象時間が限定される場合もある。
また、ネット配信については今後追加発表される可能性もあるため、各球団の公式サイトや放送局、配信サービスの最新情報を確認しておきたい。
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。