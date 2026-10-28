プロ野球秋季キャンプ2026 各球団の日程・スケジュール

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プロ野球の秋季キャンプは、シーズン終了後に若手選手の底上げや新戦力の見極め、来季に向けたチーム作りを進める重要な期間となる。

本記事では、プロ野球12球団の秋季キャンプ2026の開催日程について紹介する。

プロ野球秋季キャンプ2026 全12球団の日程・開催場所

プロ野球12球団の秋季キャンプは、10月末から11月にかけて各地で実施される。

球団によって開催期間や休養日、キャンプ地が異なり、複数拠点に分かれて練習するチームもある。現地での見学を予定している場合は、事前に日程や公開範囲を確認しておきたい。

セ・リーグ6球団

球団 期間 休養日 開催場所・備考 読売ジャイアンツ 10月30日(金)～11月13日(金) 11月2日(月)、6日(金)、10日(火) ジャイアンツタウンスタジアム（10月31日～11月12日）、読売ジャイアンツ球場。松井秀喜新監督が初日から指揮 阪神タイガース 11月1日(日)～11月18日(水) 11月5日(木)、9日(月)、13日(金) 安芸タイガース球場（高知県安芸市） 横浜DeNAベイスターズ 10月31日(土)～11月17日(火) 11月2日(月)、6日(金)、10日(火)、14日(土) DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA、横須賀スタジアム（神奈川県横須賀市）。名称は「秋季トレーニング」 広島東洋カープ 11月5日(木)～11月21日(土) 11月9日(月)、13日(金)、17日(火) 天福球場（宮崎県日南市）。11月17日～20日に湯布院リハビリキャンプも実施 東京ヤクルトスワローズ 11月2日(月)～11月12日(木) 11月5日(木)、9日(月) 坊っちゃんスタジアム（愛媛県松山市） 中日ドラゴンズ 11月2日(月)～11月16日(月) 11月5日(木)、9日(月)、13日(金) 高知県立春野総合運動公園野球場、ナゴヤ球場。春野球場は全日程公開、ナゴヤ球場は非公開

巨人は10月30日から秋季キャンプを開始し、松井秀喜新監督が初日から指揮を執る予定となっている。

DeNAは「秋季キャンプ」ではなく「秋季トレーニング」の名称で実施。中日は春野球場での練習を全日程公開する一方、ナゴヤ球場は非公開となる。

パ・リーグ6球団

球団 期間 休養日 開催場所・備考 福岡ソフトバンクホークス 10月31日(土)～11月18日(水) 11月3日(火・祝)、7日(土)、11日(水)、15日(日) HAWKSベースボールパーク筑後（福岡県筑後市）。名称は「ホークス筑後秋季練習2026」 北海道日本ハムファイターズ 10月30日(金)～11月11日(水) エスコン組：11月4日(水)／沖縄組：11月3日(火・祝)、7日(土) 主力中心はエスコンフィールドHOKKAIDOで10月30日～11月8日。若手中心は名護で10月30日～11月2日、国頭で11月4日～11月11日 千葉ロッテマリーンズ 10月30日(金)～11月15日(日) 11月4日(水)、10日(火) 都城運動公園コアラのマーチスタジアム（宮崎県都城市） 埼玉西武ライオンズ 10月31日(土)～11月17日(火) 11月3日(火・祝)、7日(土)、11日(水)、15日(日) 南郷スタジアム、ライオンズ トレーニングセンター、ベルーナドーム、志太スタジアム。志太スタジアムは11月4日～17日 オリックス・バファローズ 11月1日(日)～11月18日(水) 11月4日(水)、9日(月)、13日(金) INOUE・東部スポーツパーク 野球場（高知県高知市） 東北楽天ゴールデンイーグルス 未発表 未発表 秋季キャンプは未発表。楽天モバイルパーク宮城で秋季練習を実施中

日本ハムは北海道と沖縄の2拠点に分かれて実施し、エスコンフィールドHOKKAIDOでは主力選手、名護・国頭では若手選手を中心とした練習が予定されている。

西武は宮崎、埼玉、静岡の複数拠点で秋季練習を実施。楽天は秋季キャンプの日程・開催場所は未発表だが、楽天モバイルパーク宮城で秋季練習を行っている。

プロ野球秋季キャンプ2026はどこで見られる？テレビ中継・ネット配信情報

2026年のプロ野球秋季キャンプは、球団ごとにテレビ中継やネット配信の対応状況が異なる。

一部球団ではCS放送での中継が予定されている一方、ネット配信については現時点で未定となっているケースも多い。

セ・リーグ6球団の放送・配信情報

球団 テレビ放送 ネット配信 読売ジャイアンツ 日テレジータス 未定 阪神タイガース スカイA 未定 中日ドラゴンズ 未定 未定 広島東洋カープ 未定 未定 東京ヤクルトスワローズ 未定 未定 横浜DeNAベイスターズ 未定 未定

セ・リーグでは、巨人が日テレジータス、阪神がスカイAで中継予定となっている。

そのほかの球団については、テレビ放送・ネット配信ともに現時点では未定となっている。

パ・リーグ6球団の放送・配信情報

球団 テレビ放送 ネット配信 北海道日本ハムファイターズ GAORA 未定 福岡ソフトバンクホークス 未定 未定 千葉ロッテマリーンズ 未定 未定 オリックス・バファローズ 未定 未定 埼玉西武ライオンズ フジテレビTWO 未定 東北楽天ゴールデンイーグルス 未定 未定

パ・リーグでは、日本ハムがGAORA、西武がフジテレビTWOでの中継対象となっている。

ただし、秋季キャンプは全日程が中継されるとは限らず、放送日や対象時間が限定される場合もある。

また、ネット配信については今後追加発表される可能性もあるため、各球団の公式サイトや放送局、配信サービスの最新情報を確認しておきたい。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。