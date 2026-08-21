2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節が日本時間8月22日(土)に開催。ノッティンガム・フォレストと、田中碧の所属するリーズ・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、ノッティンガム・フォレストvsリーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ノッティンガム・フォレスト対リーズの試合日程・キックオフ時間

ノッティンガム・フォレストvsリーズは、日本時間2026年8月22日(土)にノッティンガム・フォレストのホーム、シティ・グラウンドで開催される。

大会：2026-27プレミアリーグ第1節

日時：2026年8月22日(土) 23:00キックオフ／日本時間

対戦：ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド

会場：シティ・グラウンド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ノッティンガム・フォレスト対リーズのテレビ放送・ネット配信予定

ノッティンガム・フォレスト対リーズのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ノッティンガム・フォレスト対リーズの予想スタメンは？

成績

両チームの対戦成績

順位表