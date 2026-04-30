2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝1stレグが日本時間5月1日(金)に開催。ノッティンガム・フォレストとアストン・ヴィラが対戦する。

本記事では、ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグのノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラは、ノッティンガム・フォレストのホーム「シティ・グラウンド」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグ

日程：2026年5月1日(金)4:00キックオフ／日本時間

カード：ノッティンガム・フォレスト vs アストン・ヴィラ

会場：シティ・グラウンド

ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表