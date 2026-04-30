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ヨーロッパリーグ
team-logoノッティンガム・フォレスト
City Ground, Nottingham
team-logoアストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月1日】ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26準決勝1stレグ

ヨーロッパリーグ
ノッティンガム・フォレスト 対 アストン・ヴィラ
ノッティンガム・フォレスト
アストン・ヴィラ

【欧州EL 放送予定】5月1日開催のヨーロッパリーグ(EL)2025-26準決勝1stレグ、ノッティンガム・フォレスト対アストン・ヴィラの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、準決勝1stレグが日本時間5月1日(金)に開催。ノッティンガム・フォレストとアストン・ヴィラが対戦する。

【ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラを配信】ELはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグのノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラは、ノッティンガム・フォレストのホーム「シティ・グラウンド」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ準決勝1stレグ
  • 日程：2026年5月1日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：ノッティンガム・フォレスト vs アストン・ヴィラ
  • 会場：シティ・グラウンド

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ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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ノッティンガム・フォレストvsアストン・ヴィラ チーム情報

ノッティンガム・フォレスト vs アストン・ヴィラ 予想スタメン

ノッティンガム・フォレストHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestAVL
27
シュテファン・オルテガ
34
オラ・アイナ
3
ネコ・ウィリアムズ
31
ニコラ・ミレンコビッチ
4
モラト
14
ダン・エンドイェ
21
オマリ・ハッチンソン
10
モーガン・ギブス＝ホワイト
6
イブラヒム・サンガレ
8
エリオット・アンダーソン
19
イゴール・ジェズス
23
エミリアーノ・マルティネス
4
エズリ・コンサ
12
リュカ・ディーニュ
2
マティ・キャッシュ
14
パウ・トーレス
10
エミリアーノ・ブエンディア
8
ユーリ・ティーレマンス
26
ラマーレ・ボガード
27
モーガン・ロジャーズ
7
ジョン・マッギン
11
オリー・ワトキンス

4-2-3-1

AVLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴィトール・ペレイラ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウナイ・エメリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

NFO
-直近成績

ゴールを許す
12/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

AVL
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

NFO

直近の 5 試合

AVL

1

Win

1

Draw

3

勝利

7

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

順位表