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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Kyoya Saito

「プレーする理由は家族を誇りに思わせたいから」幼少期からサポーターの22歳DFがニューカッスルと契約延長

プレミアリーグ
ニューカッスル
ルイス・ホール

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】ニューカッスルのルイス・ホールが契約延長。

ニューカッスルのDFルイス・ホールが2031年までの新契約を締結した。


22歳のホールは、 2023年にチェルシーからニューカッスルに移籍して以来、同クラブで106試合に出場。幼少期からニューカッスルのサポーターであることでも知られているが、今夏にはマンチェスター・ユナイテッドへ移籍する可能性も伝えられていた。


ホールは契約延長に際して「本当に誇らしい瞬間だ」と述べた。


「このクラブでプレーし、サポーターを代表できることは本当に光栄。サポーターにとってどれほど大切なことか、よく分かっている。彼らの顔に喜びをもたらすことができるのは、僕にとって大きな意味がある。もちろん、このクラブと家族的な繋がりがあり、それは僕たち全員にとって非常に重要なことだ」

「僕がプレーする主な理由の一つは、家族を誇りに思わせたいから。そして、僕がニューカッスル・ユナイテッドでプレーする姿を見ることが、家族にとってどれほど大きな意味を持つかよくわかっている」


「ここは本当に素晴らしい場所だ。特に新監督（マティアス・ヤイスレ）とコーチングスタッフが加わってからのシーズンのスタートは非常に満足のいくもので、これから大きな成果を上げられると信じている」

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