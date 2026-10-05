Netflix 2026年10月のおすすめ作品は？新作・話題作・独占配信ラインナップまとめ

Netflixでは、2026年10月もドラマ、映画、アニメなどさまざまな新作・話題作が配信される。

本記事では、Netflixで2026年10月に配信される注目作の中から、おすすめのドラマ・映画・アニメなどを紹介する。

Netflix 2026年10月のおすすめ作品

Netflixでは、2026年10月も国内ドラマ・邦画、アニメ、韓国ドラマ、海外ドラマ・洋画、バラエティ、ドキュメンタリー、スポーツなど幅広いジャンルの注目作品が配信される。

独占配信の新作をはじめ、人気シリーズの続編や劇場公開された話題作も順次ラインナップに加わる。

国内ドラマ・邦画

作品名 配信日 概要 俺のこと、なんか言ってた？ 10月22日 独占配信。役所広司主演、宮藤官九郎脚本のヒューマンコメディ。海外公演から帰国すると誰も自分を覚えていなかった大物俳優・高瀬川玄が、再びスポットライトを浴びるため奮闘する ブラック・ショーマン 10月12日 見放題独占配信。福山雅治、有村架純出演。東野圭吾の人気ミステリー小説を映画化した作品 まる 10月16日 堂本剛主演の劇場話題作が見放題配信 ゆとりですがなにか インターナショナル 10月18日 岡田将生、松坂桃李、柳楽優弥出演の映画作品 もしも徳川家康が総理大臣になったら 10月24日 浜辺美波、赤楚衛二出演の話題作が見放題配信

アニメ

作品名 配信日 概要 サイバーパンク: エッジランナーズ2 10月20日 独占配信。TRIGGER制作によるSFアクションアニメの続編。ナイトシティを舞台に新たなチームの物語を描く らんま1/2 第3期 10月3日・4日 高橋留美子原作の新作アニメシリーズ第3期 氷の城壁 第2期 10月2日～ 先行配信 ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール 10月11日～ 先行配信

韓国ドラマ

Netflix

作品名 配信日 概要 ドクターX ～白衣のマフィア～ 10月9日 独占配信。キム・ジウォン主演。日本の大ヒット医療ドラマをベースに、天才外科医が巨大病院の闇に立ち向かう ハートにチャージして 10月9日 独占配信。キム・ヨングァン、チェ・スビン共演のファンタジー・ラブコメディ 100日の嘘 10月10日 キム・ユジョン、パク・ジニョン主演。1930年代の京城を舞台にしたスパイアクション時代劇 クルアルバ －おいしいバイト－ 10月30日 イ・ジェウク、コ・ミンシ主演のホラー・ミステリー

海外ドラマ・洋画

作品名 配信日 概要 エデンの東 10月1日 独占配信。フローレンス・ピュー主演。名作小説を現代的な視点で再映像化したサスペンスドラマ BELOW/ビロウ 10月8日 独占配信。ジョシュ・ハートネット主演。謎の海獣に立ち向かうカナダ発のサスペンススリラー アニマルズ 10月9日 独占配信。ベン・アフレック監督・主演。誘拐された息子の身代金集めに奔走するLA市長候補を描くオリジナル映画 ザ・ディプロマット シーズン4 10月15日 人気シリーズの最新シーズン Lupin/ルパン パート4 10月23日 人気シリーズの続編

バラエティ・ドキュメンタリー・スポーツ

Netflix

作品名 配信日 概要 あいの里 シーズン3 10月6日 独占配信。35歳以上の男女が富士山麓のシェアハウスで人生最後の恋を探す恋愛リアリティショー シューマッハ'94 －伝説の幕開け－ 10月2日 独占配信。ミハエル・シューマッハが初優勝を果たした1994年シーズンに迫るドキュメンタリー タイソン 10月13日 独占配信。マイク・タイソンの波乱に満ちた半生を描くドキュメンタリー WWE 10月1日～ 独占ライブ配信。週次番組やプレミアムイベントを生中継・配信

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