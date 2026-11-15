Netflixが値上げ！最安プランの月額はいくら？

動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」が、2026年11月に日本国内の月額料金を値上げした。日本での料金改定は2024年10月以来、約2年ぶりとなる。
本記事では、Netflixの値上げ後の月額料金や旧価格との比較、料金改定の適用時期、各プランの違いについて紹介する。
Netflixが2026年11月に値上げ！料金改定はいつから？
動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」は、2026年11月に日本国内の月額料金を改定した。
日本での値上げは2024年10月以来、約2年ぶり。今回の料金改定では、広告つきスタンダード・スタンダード・プレミアムの全3プランが対象となり、月額100円～300円の値上げとなった。
新規加入者には11月14日(土)から新料金が適用され、既存会員は12月14日(月)以降の請求日から順次変更される。
項目
内容
料金改定日
2026年11月14日(土)
既存会員への適用
2026年12月14日(月)以降の請求日から順次
対象プラン
全3プラン
値上げ幅
月額100円～300円
前回の料金改定
2024年10月
なお、既存会員には新料金の適用日の約1か月前に、メールなどで個別に通知される。
Netflixの値上げ後の月額料金はいくら？新旧プラン比較
Netflixの料金改定によって、最安プランの「広告つきスタンダード」は月額890円から990円に値上げされた。
広告なしの「スタンダード」は月額1,790円、「プレミアム」は月額2,590円となり、全プランで料金が引き上げられている。
プラン
改定前(税込)
改定後(税込)
値上げ幅
広告つきスタンダード
890円
990円
+100円
スタンダード
1,590円
1,790円
+200円
プレミアム
2,290円
2,590円
+300円
今回の改定による値上げ率は、広告つきスタンダードが約11%、スタンダードとプレミアムが約13%となる。
なお、画質や同時視聴可能台数、ダウンロード機能などの基本的なサービス内容に変更はない。
Netflixの最安プランは月額990円！各プランの違いは？
Netflixで最も安く視聴できるのは、月額990円(税込)の「広告つきスタンダード」だ。
広告が表示されるものの、フルHD画質で動画を楽しめるほか、2台までの同時視聴にも対応している。
一方、広告なしで視聴したい場合はスタンダード、4K画質や最大4台での同時視聴を希望する場合はプレミアムが選択肢となる。
項目
広告つきスタンダード
スタンダード
プレミアム
月額料金(税込)
990円
1,790円
2,590円
最高画質
フルHD(1080p)
フルHD(1080p)
4K・HDR
同時視聴台数
2台
2台
4台
広告
あり
なし
なし
空間オーディオ
―
―
対応
最安の広告つきスタンダードは、2023年10月に新規受付を終了した旧「ベーシック」プランと同じ月額990円となった。
料金を抑えてNetflixを利用したい場合は広告つきスタンダード、広告なしで快適に作品を楽しみたい場合はスタンダードを検討するとよい。
Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？
Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。
『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。
そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。
付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。
項目
内容
おすすめの登録方法
Netflix
各プランを利用可能
LYPプレミアム特典
利用可能
追加料金
Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時)
主な特典
LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど
キャンペーン
初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与
キャンペーン終了日
未定
LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページにアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 希望するNetflixのプランを選択
- 画面の案内に沿って会員登録を完了する