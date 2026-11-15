Netflixが値上げ！最安プランの月額はいくら？

動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」が、2026年11月に日本国内の月額料金を値上げした。日本での料金改定は2024年10月以来、約2年ぶりとなる。

本記事では、Netflixの値上げ後の月額料金や旧価格との比較、料金改定の適用時期、各プランの違いについて紹介する。

Netflixが2026年11月に値上げ！料金改定はいつから？

動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」は、2026年11月に日本国内の月額料金を改定した。

日本での値上げは2024年10月以来、約2年ぶり。今回の料金改定では、広告つきスタンダード・スタンダード・プレミアムの全3プランが対象となり、月額100円～300円の値上げとなった。

新規加入者には11月14日(土)から新料金が適用され、既存会員は12月14日(月)以降の請求日から順次変更される。

項目 内容 料金改定日 2026年11月14日(土) 既存会員への適用 2026年12月14日(月)以降の請求日から順次 対象プラン 全3プラン 値上げ幅 月額100円～300円 前回の料金改定 2024年10月

なお、既存会員には新料金の適用日の約1か月前に、メールなどで個別に通知される。

Netflixの値上げ後の月額料金はいくら？新旧プラン比較

Netflixの料金改定によって、最安プランの「広告つきスタンダード」は月額890円から990円に値上げされた。

広告なしの「スタンダード」は月額1,790円、「プレミアム」は月額2,590円となり、全プランで料金が引き上げられている。

プラン 改定前(税込) 改定後(税込) 値上げ幅 広告つきスタンダード 890円 990円 +100円 スタンダード 1,590円 1,790円 +200円 プレミアム 2,290円 2,590円 +300円

今回の改定による値上げ率は、広告つきスタンダードが約11%、スタンダードとプレミアムが約13%となる。

なお、画質や同時視聴可能台数、ダウンロード機能などの基本的なサービス内容に変更はない。

Netflixの最安プランは月額990円！各プランの違いは？

Netflixで最も安く視聴できるのは、月額990円(税込)の「広告つきスタンダード」だ。

広告が表示されるものの、フルHD画質で動画を楽しめるほか、2台までの同時視聴にも対応している。

一方、広告なしで視聴したい場合はスタンダード、4K画質や最大4台での同時視聴を希望する場合はプレミアムが選択肢となる。

項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 990円 1,790円 2,590円 最高画質 フルHD(1080p) フルHD(1080p) 4K・HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 広告 あり なし なし 空間オーディオ ― ― 対応

最安の広告つきスタンダードは、2023年10月に新規受付を終了した旧「ベーシック」プランと同じ月額990円となった。

料金を抑えてNetflixを利用したい場合は広告つきスタンダード、広告なしで快適に作品を楽しみたい場合はスタンダードを検討するとよい。

Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目 内容 おすすめの登録方法 LYPプレミアム with Netflix Netflix 各プランを利用可能 LYPプレミアム特典 利用可能 追加料金 Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時) 主な特典 LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど キャンペーン 初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与 キャンペーン終了日 未定

LYPプレミアム with Netflixの登録方法