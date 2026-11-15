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Aoi Fujimiya

Netflixが値上げ！最安プランの月額はいくら？

【Netflix料金改定】月額料金はいくらになった？最安990円からの新料金・値上げ幅・プラン別料金一覧。

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動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」が、2026年11月に日本国内の月額料金を値上げした。日本での料金改定は2024年10月以来、約2年ぶりとなる。

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本記事では、Netflixの値上げ後の月額料金や旧価格との比較、料金改定の適用時期、各プランの違いについて紹介する。

Netflixが2026年11月に値上げ！料金改定はいつから？

動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」は、2026年11月に日本国内の月額料金を改定した。

日本での値上げは2024年10月以来、約2年ぶり。今回の料金改定では、広告つきスタンダード・スタンダード・プレミアムの全3プランが対象となり、月額100円～300円の値上げとなった。

新規加入者には11月14日(土)から新料金が適用され、既存会員は12月14日(月)以降の請求日から順次変更される。

項目

内容

料金改定日

2026年11月14日(土)

既存会員への適用

2026年12月14日(月)以降の請求日から順次

対象プラン

全3プラン

値上げ幅

月額100円～300円

前回の料金改定

2024年10月

なお、既存会員には新料金の適用日の約1か月前に、メールなどで個別に通知される。

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Netflixの値上げ後の月額料金はいくら？新旧プラン比較

Netflixの料金改定によって、最安プランの「広告つきスタンダード」は月額890円から990円に値上げされた。

広告なしの「スタンダード」は月額1,790円、「プレミアム」は月額2,590円となり、全プランで料金が引き上げられている。

プラン

改定前(税込)

改定後(税込)

値上げ幅

広告つきスタンダード

890円

990円

+100円

スタンダード

1,590円

1,790円

+200円

プレミアム

2,290円

2,590円

+300円

今回の改定による値上げ率は、広告つきスタンダードが約11%、スタンダードとプレミアムが約13%となる。

なお、画質や同時視聴可能台数、ダウンロード機能などの基本的なサービス内容に変更はない。

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Netflixの最安プランは月額990円！各プランの違いは？

Netflixで最も安く視聴できるのは、月額990円(税込)の「広告つきスタンダード」だ。

広告が表示されるものの、フルHD画質で動画を楽しめるほか、2台までの同時視聴にも対応している。

一方、広告なしで視聴したい場合はスタンダード、4K画質や最大4台での同時視聴を希望する場合はプレミアムが選択肢となる。

項目

広告つきスタンダード

スタンダード

プレミアム

月額料金(税込)

990円

1,790円

2,590円

最高画質

フルHD(1080p)

フルHD(1080p)

4K・HDR

同時視聴台数

2台

2台

4台

広告

あり

なし

なし

空間オーディオ

対応

最安の広告つきスタンダードは、2023年10月に新規受付を終了した旧「ベーシック」プランと同じ月額990円となった。

料金を抑えてNetflixを利用したい場合は広告つきスタンダード、広告なしで快適に作品を楽しみたい場合はスタンダードを検討するとよい。

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Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

LYP netflix logo

Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目

内容

おすすめの登録方法

LYPプレミアム with Netflix

Netflix

各プランを利用可能

LYPプレミアム特典

利用可能

追加料金

Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時)

主な特典

LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど

キャンペーン

初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与

キャンペーン終了日

未定

LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページにアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 希望するNetflixのプランを選択
  4. 画面の案内に沿って会員登録を完了する
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