Netflix 2026秋のおすすめアニメは？

Netflixでは、2026年秋も新作アニメや話題作の続編など、さまざまな作品が配信される。
本記事では、Netflixで視聴できる2026年秋のおすすめアニメを紹介する。
Netflix 2026年秋のおすすめアニメ一覧
作品
配信開始日
注目ポイント
薬屋のひとりごと 第3期 第1クール
2026年10月2日
Filmarks期待度ランキング第1位
サイバーパンク: エッジランナーズ2
2026年10月20日
Filmarks期待度ランキング第2位
アオのハコ Season2
2026年10月4日
Filmarks期待度ランキング第6位
アオアシ Season2
2026年10月4日
Filmarks期待度ランキング第8位
らんま1/2 第3期
2026年10月3日
Filmarks期待度ランキング第10位
FX戦士くるみちゃん
2026年10月1日
FXを題材にした異色作
ドラゴンボール超 ビルス
2026年10月11日
ビルス登場ストーリー
ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール
2026年10月11日
人気高校野球アニメの最新クール
薬屋のひとりごと 第3期 第1クール
『薬屋のひとりごと 第3期 第1クール』は、2026年10月2日からNetflixで配信されている。
Filmarksの「2026年秋アニメ期待度ランキング」では第1位を獲得。後宮を舞台に、薬師の少女・猫猫（マオマオ）がさまざまな事件や謎を解き明かしていく人気シリーズの続編だ。
サイバーパンク: エッジランナーズ2
『サイバーパンク: エッジランナーズ2』は、2026年10月20日からNetflixで配信開始となる。
Filmarks期待度ランキングでは第2位。Netflixオリジナルとして世界的な人気を集めたSFアニメの続編だ。
アオのハコ Season2
『アオのハコ Season2』は、2026年10月4日からNetflixで配信されている。
Filmarks期待度ランキングでは第6位。部活動に打ち込む高校生たちの青春と恋愛を描く人気ラブストーリーの第2期となる。
アオアシ Season2
『アオアシ Season2』は、2026年10月4日からNetflixで配信されている。
Filmarks期待度ランキングでは第8位。Jユースを舞台に、主人公がサッカー選手として成長していく姿を描く人気シリーズの続編だ。
らんま1/2 第3期
『らんま1/2 第3期』は、2026年10月3日からNetflixで配信されている。
Filmarks期待度ランキングでは第10位。高橋留美子原作の人気作品をアニメ化したシリーズの続編だ。
FX戦士くるみちゃん
『FX戦士くるみちゃん』は、2026年10月1日からNetflixで配信されている。
母親がFXで失った2000万円を取り戻すため、女子大生のくるみが30万円を元手にFXへ挑戦する異色の作品だ。
ドラゴンボール超 ビルス
『ドラゴンボール超 ビルス』は、2026年10月11日からNetflixで配信されている。
魔人ブウ編後の世界を舞台に、破壊神ビルスが登場するストーリーを描く。
ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール
『ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール』は、2026年10月11日からNetflixで配信されている。
高校野球を題材にした人気シリーズの最新クールで、青道高校野球部の選手たちによる戦いが描かれる。
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また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。
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項目
内容
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各プランを利用可能
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利用可能
追加料金
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主な特典
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キャンペーン
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キャンペーン終了日
未定
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