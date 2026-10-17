Netflix 2026秋のおすすめアニメは？

Netflixでは、2026年秋も新作アニメや話題作の続編など、さまざまな作品が配信される。

本記事では、Netflixで視聴できる2026年秋のおすすめアニメを紹介する。

Netflix 2026年秋のおすすめアニメ一覧

作品 配信開始日 注目ポイント 薬屋のひとりごと 第3期 第1クール 2026年10月2日 Filmarks期待度ランキング第1位 サイバーパンク: エッジランナーズ2 2026年10月20日 Filmarks期待度ランキング第2位 アオのハコ Season2 2026年10月4日 Filmarks期待度ランキング第6位 アオアシ Season2 2026年10月4日 Filmarks期待度ランキング第8位 らんま1/2 第3期 2026年10月3日 Filmarks期待度ランキング第10位 FX戦士くるみちゃん 2026年10月1日 FXを題材にした異色作 ドラゴンボール超 ビルス 2026年10月11日 ビルス登場ストーリー ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール 2026年10月11日 人気高校野球アニメの最新クール

薬屋のひとりごと 第3期 第1クール

『薬屋のひとりごと 第3期 第1クール』は、2026年10月2日からNetflixで配信されている。

Filmarksの「2026年秋アニメ期待度ランキング」では第1位を獲得。後宮を舞台に、薬師の少女・猫猫（マオマオ）がさまざまな事件や謎を解き明かしていく人気シリーズの続編だ。

サイバーパンク: エッジランナーズ2

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』は、2026年10月20日からNetflixで配信開始となる。

Filmarks期待度ランキングでは第2位。Netflixオリジナルとして世界的な人気を集めたSFアニメの続編だ。

アオのハコ Season2

『アオのハコ Season2』は、2026年10月4日からNetflixで配信されている。

Filmarks期待度ランキングでは第6位。部活動に打ち込む高校生たちの青春と恋愛を描く人気ラブストーリーの第2期となる。

アオアシ Season2

『アオアシ Season2』は、2026年10月4日からNetflixで配信されている。

Filmarks期待度ランキングでは第8位。Jユースを舞台に、主人公がサッカー選手として成長していく姿を描く人気シリーズの続編だ。

らんま1/2 第3期

『らんま1/2 第3期』は、2026年10月3日からNetflixで配信されている。

Filmarks期待度ランキングでは第10位。高橋留美子原作の人気作品をアニメ化したシリーズの続編だ。

FX戦士くるみちゃん

『FX戦士くるみちゃん』は、2026年10月1日からNetflixで配信されている。

母親がFXで失った2000万円を取り戻すため、女子大生のくるみが30万円を元手にFXへ挑戦する異色の作品だ。

ドラゴンボール超 ビルス

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『ドラゴンボール超 ビルス』は、2026年10月11日からNetflixで配信されている。

魔人ブウ編後の世界を舞台に、破壊神ビルスが登場するストーリーを描く。

ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール

『ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール』は、2026年10月11日からNetflixで配信されている。

高校野球を題材にした人気シリーズの最新クールで、青道高校野球部の選手たちによる戦いが描かれる。

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『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

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