あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
netflix-best-anime-fall-2026-new-releases-recommended-series
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
Aoi Fujimiya

Netflix 2026秋のおすすめアニメは？

Netflix 2026年秋のおすすめアニメまとめ｜新作・続編・話題作・注目作品を紹介。

Netflixと同料金でLINEプレミアム特典が利用可能！
LYP netflix logo

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

初めての方は1カ月分実質無料

Netflixでは、2026年秋も新作アニメや話題作の続編など、さまざまな作品が配信される。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

本記事では、Netflixで視聴できる2026年秋のおすすめアニメを紹介する。

Netflix 2026年秋のおすすめアニメ一覧

作品

配信開始日

注目ポイント

薬屋のひとりごと 第3期 第1クール

2026年10月2日

Filmarks期待度ランキング第1位

サイバーパンク: エッジランナーズ2

2026年10月20日

Filmarks期待度ランキング第2位

アオのハコ Season2

2026年10月4日

Filmarks期待度ランキング第6位

アオアシ Season2

2026年10月4日

Filmarks期待度ランキング第8位

らんま1/2 第3期

2026年10月3日

Filmarks期待度ランキング第10位

FX戦士くるみちゃん

2026年10月1日

FXを題材にした異色作

ドラゴンボール超 ビルス

2026年10月11日

ビルス登場ストーリー

ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール

2026年10月11日

人気高校野球アニメの最新クール

薬屋のひとりごと 第3期 第1クール

kusuriya no hitorigoto

『薬屋のひとりごと 第3期 第1クール』は、2026年10月2日からNetflixで配信されている。

Filmarksの「2026年秋アニメ期待度ランキング」では第1位を獲得。後宮を舞台に、薬師の少女・猫猫（マオマオ）がさまざまな事件や謎を解き明かしていく人気シリーズの続編だ。

サイバーパンク: エッジランナーズ2

cyber pank

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』は、2026年10月20日からNetflixで配信開始となる。

Filmarks期待度ランキングでは第2位。Netflixオリジナルとして世界的な人気を集めたSFアニメの続編だ。

アオのハコ Season2

ao no hako

『アオのハコ Season2』は、2026年10月4日からNetflixで配信されている。

Filmarks期待度ランキングでは第6位。部活動に打ち込む高校生たちの青春と恋愛を描く人気ラブストーリーの第2期となる。

アオアシ Season2

aoashi

『アオアシ Season2』は、2026年10月4日からNetflixで配信されている。

Filmarks期待度ランキングでは第8位。Jユースを舞台に、主人公がサッカー選手として成長していく姿を描く人気シリーズの続編だ。

らんま1/2 第3期

ranma

『らんま1/2 第3期』は、2026年10月3日からNetflixで配信されている。

Filmarks期待度ランキングでは第10位。高橋留美子原作の人気作品をアニメ化したシリーズの続編だ。

FX戦士くるみちゃん

fx kurumi

『FX戦士くるみちゃん』は、2026年10月1日からNetflixで配信されている。

母親がFXで失った2000万円を取り戻すため、女子大生のくるみが30万円を元手にFXへ挑戦する異色の作品だ。

ドラゴンボール超 ビルス

FRANCE-CARTOON-MANGAGetty Images

『ドラゴンボール超 ビルス』は、2026年10月11日からNetflixで配信されている。

魔人ブウ編後の世界を舞台に、破壊神ビルスが登場するストーリーを描く。

ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール

『ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール』は、2026年10月11日からNetflixで配信されている。

高校野球を題材にした人気シリーズの最新クールで、青道高校野球部の選手たちによる戦いが描かれる。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

LYP netflix logo

Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目

内容

おすすめの登録方法

LYPプレミアム with Netflix

Netflix

各プランを利用可能

LYPプレミアム特典

利用可能

追加料金

Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時)

主な特典

LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど

キャンペーン

初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与

キャンペーン終了日

未定

LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページにアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 希望するNetflixのプランを選択
  4. 画面の案内に沿って会員登録を完了する
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー