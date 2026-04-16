NBAプレーオフ2026は、世界最高峰のバスケットボールリーグにおける頂点決定戦として大きな注目を集める。レギュラーシーズンを勝ち抜いた強豪チームが激突し、ファイナル進出、そしてチャンピオンの座を懸けた戦いが繰り広げられる。

本記事では、NBAプレーオフ2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

NBAプレーオフ2026はいつ？

NBA2025-26シーズンのポストシーズンは、日本時間2026年4月中旬からスタートする。レギュラーシーズン終了直後に行われるプレーイン・トーナメントを経て、各カンファレンスの代表チームが出揃い、本戦となるプレーオフへと突入する流れとなる。

プレーイン・トーナメントは日本時間4月15日から4月18日にかけて開催され、各地区7位から10位のチームが残り2枠のプレーオフ出場権を争う。その後、日本時間4月19日からプレーオフ本戦が開幕し、全16チームによる7戦4勝制のトーナメントが展開される。

カンファレンスを勝ち上がった東西の王者は、6月に行われるNBAファイナルで対決。シリーズは日本時間6月5日から開始予定で、最大で6月21日まで実施される見込みとなっている。

項目 日程(日本時間) 内容 レギュラーシーズン終了 4月13日 全82試合終了 プレーイン・トーナメント 4月15日〜4月18日 7位〜10位が出場権を争う プレーオフ開幕 4月19日〜 16チームによる本戦開始 NBAファイナル 6月5日〜(最大6月21日) 優勝決定戦

NBAプレーオフ2026の出場チームは？

NBA2025-26シーズンのプレーオフ出場チームは、レギュラーシーズンの最終順位に基づき、東西各カンファレンスからそれぞれ8チーム、合計16チームで構成される。上位6チームは無条件で本戦出場を決め、7位から10位のチームはプレーイン・トーナメントを経て残り2枠を争う形式となる。

日本時間2026年4月13日時点では、レギュラーシーズン終了直前ということもあり、西カンファレンスでは上位チームの本戦出場がすでに確定。オクラホマシティ・サンダーを筆頭に、サンアントニオ・スパーズ、デンバー・ナゲッツ、ロサンゼルス・レイカーズといった強豪が順当にプレーオフ進出を決めている。

一方で、7位から10位のチームはプレーイン圏内に位置しており、フェニックス・サンズやロサンゼルス・クリッパーズ、ポートランド・トレイルブレイザーズ、ゴールデンステイト・ウォリアーズといった実力チームが本戦出場をかけて直接対決に臨む。

イースタン・カンファレンスについては最終順位が確定していないものの、シカゴ・ブルズやニューヨーク・ニックス、ボストン・セルティックス、フィラデルフィア・セブンティシクサーズなど、例年上位争いを繰り広げるチームがプレーオフ圏内の有力候補となっている。

レギュラーシーズン終了後にすべてのシード順位と対戦カードが確定し、プレーインを経て最終的な16チームが出揃う流れとなる。

カンファレンス 区分 チーム 西 プレーオフ進出確定(上位) サンダー／スパーズ／ナゲッツ／レイカーズ 西 プレーイン圏内 サンズ／クリッパーズ／トレイルブレイザーズ／ウォリアーズ 東 有力候補 ブルズ／ウィザーズ／ラプターズ／ニックス／セルティックス／76ers

※最終順位・対戦カードはレギュラーシーズン終了後に確定。

NBAプレーオフ2026のテレビ放送・ネット配信はどこで見られる？

NBA2025-26シーズンのプレーオフは、日本時間2026年4月15日からスタートし、国内では複数のプラットフォームを通じて視聴可能となっている。プレーイン・トーナメントからNBAファイナルまで、サービスごとに配信範囲が異なるため、視聴スタイルに応じた選択が求められる。

主な配信先は「Amazon Prime Video」「NBA docomo」「NBA League Pass」「WOWOW」の4つ。中でもAmazon Prime Videoは、プレーイン全試合やNBAファイナルを含む主要カードをカバーしており、手軽に注目試合を追いたいユーザーに適している。

全試合を視聴したい場合は、公式サービスであるNBA League Passが唯一の選択肢となる。プレーインからファイナルまで全試合をライブおよび見逃しで配信しており、コアファンにとっては最も充実した環境が整っている。

一方、日本語実況での観戦を重視する場合はNBA docomoが候補となるが、NBAファイナルは配信対象外となる点には注意が必要。また、WOWOWではプレーオフの一部試合をテレビおよび配信で視聴可能だが、こちらもファイナルは対象外となる。

なお、従来サービスを提供していたNBA Rakutenは2025年7月31日をもって終了しており、2026シーズンは利用できない点も押さえておきたい。

サービス 配信範囲 料金(税込) 視聴ページ Amazon Prime Video プレーイン全試合／一部プレーオフ／西決勝／NBAファイナル 月額600円／年額5,900円 視聴はこちら NBA League Pass プレーイン〜ファイナル全試合 月額3,190円〜 視聴はこちら NBA docomo プレーイン・プレーオフ一部 月額2,728円(条件により割引あり) 公式サイト WOWOW プレーオフ一部試合 月額2,530円 視聴はこちら

※配信内容・料金は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認くださ

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオで視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

Amazonアカウントを作成

まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。 Amazonプライムに加入

プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。 プライムビデオにアクセス

登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。 必要に応じてNBA League Passを契約

一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

ドコモのNBAプレーオフ視聴方法は？無料視聴はある？

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOWでNBAプレーオフ2026を中継！

WOWOWででは、以下の試合をライブ配信。

プレーオフ1回戦：最大14試合

カンファレンス・セミファイナル：最大7試合

カンファレンス・ファイナル：最大7試合

WOWOWのおすすめ視聴方法は？

『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドに登録するには？

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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