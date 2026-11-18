那須川天心の弟でRISE世界スーパーフライ級王者の那須川龍心が、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおたで開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。
本記事では、那須川龍心vs永井雷智のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
那須川龍心vs永井雷智は何時から？試合日程・開始時間
那須川龍心と永井雷智は、2026年11月18日(水)に開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」で対戦する。
会場は東京・EBARA WAVEアリーナおおた。大会は17:30から第1試合が始まり、那須川龍心vs永井雷智は第9試合のコーメインイベントに組まれている。
那須川龍心は当初、マフディー・ジャマリと対戦予定だったが、ジャマリの負傷欠場を受けて対戦カードが変更。代役として、18歳の無敗ファイターでNJKFバンタム級王者の永井雷智が出場する。
項目
詳細
大会名
ONE SAMURAI 5
対戦カード
那須川龍心 vs 永井雷智
開催日
2026年11月18日(水)
会場
EBARA WAVEアリーナおおた(東京都大田区総合体育館)
開場時間
16:00
第1試合開始
17:30予定
試合順
第9試合(コーメインイベント)
対戦ルール
キックボクシング・ストロー級(56.7kg)
ラウンド数
3分3R
那須川龍心vs永井雷智のテレビ放送・ネット配信はどこ？
11月18日(水)の那須川龍心vs永井雷智は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。
地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていないため、日本国内でリアルタイム観戦する場合はU-NEXTが視聴手段となる。
U-NEXTでは大会開始前の16:15～16:30頃からライブ配信が予定されており、那須川龍心vs永井雷智を含む全試合を視聴できる。
視聴方法
放送・配信情報
日本独占ライブ配信
ライブ配信日
2026年11月18日(水)
配信開始時間
16:15～16:30頃
第1試合開始
17:30予定
地上波・BS・CS
放送予定なし
PPVチケット
購入不要
ONE SAMURAI ５｜視聴方法
前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。
なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。