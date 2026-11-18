那須川天心の弟でRISE世界スーパーフライ級王者の那須川龍心が、2026年11月18日(水)に東京・EBARA WAVEアリーナおおたで開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。

本記事では、那須川龍心vs永井雷智のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

那須川龍心vs永井雷智は何時から？試合日程・開始時間

那須川龍心と永井雷智は、2026年11月18日(水)に開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」で対戦する。

会場は東京・EBARA WAVEアリーナおおた。大会は17:30から第1試合が始まり、那須川龍心vs永井雷智は第9試合のコーメインイベントに組まれている。

那須川龍心は当初、マフディー・ジャマリと対戦予定だったが、ジャマリの負傷欠場を受けて対戦カードが変更。代役として、18歳の無敗ファイターでNJKFバンタム級王者の永井雷智が出場する。

項目 詳細 大会名 ONE SAMURAI 5 対戦カード 那須川龍心 vs 永井雷智 開催日 2026年11月18日(水) 会場 EBARA WAVEアリーナおおた(東京都大田区総合体育館) 開場時間 16:00 第1試合開始 17:30予定 試合順 第9試合(コーメインイベント) 対戦ルール キックボクシング・ストロー級(56.7kg) ラウンド数 3分3R

那須川龍心vs永井雷智のテレビ放送・ネット配信はどこ？

U-NEXT

11月18日(水)の那須川龍心vs永井雷智は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。

地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていないため、日本国内でリアルタイム観戦する場合はU-NEXTが視聴手段となる。

U-NEXTでは大会開始前の16:15～16:30頃からライブ配信が予定されており、那須川龍心vs永井雷智を含む全試合を視聴できる。

視聴方法 放送・配信情報 U-NEXT 日本独占ライブ配信 ライブ配信日 2026年11月18日(水) 配信開始時間 16:15～16:30頃 第1試合開始 17:30予定 地上波・BS・CS 放送予定なし PPVチケット 購入不要

ONE SAMURAI ５｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。