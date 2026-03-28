ベルギーにとどまるルカクに…ナポリが激怒、チームから外す構えも？

ナポリのロメル・ルカクがチームから追放される可能性があるようだ。『スカイスポーツ・イタリア』が伝えた。

昨シーズンに加入したナポリでエースストライカーとしてセリエA優勝に貢献したルカク。しかし、2年目となった今シーズン、同選手は負傷による長期離脱を余儀なくされたりと、難しい時間を過ごしている。

それでも、1月末に復帰したルカクは3月のインターナショナルブレイクでベルギー代表に招集。しかし、コンディション面の問題から24日にチームから離脱することが決定していた。

そんなルカクはインターナショナルブレイクの間、ベルギーにとどまってコンディション調整に励む考えのようで、早急にナポリに帰還する予定はない模様。しかし、ナポリは同選手が27日に再開されるクラブでのトレーニングに参加することを要求しており、クラブの許可を得ずにベルギーに残ること決めた同選手の判断に対して苛立ちを募らせている。

これを受け、ナポリはルカクに対して大きな動きに出るようだ。『スカイスポーツ・イタリア』などによると、クラブが選手に対して罰金を科すのは確実。さらに、トレーニングに合流するために31日までにクラブに帰還しなければ、チームから追放される可能性もあるようだ。