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【8月8日】名古屋グランパスvs清水エスパルスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第1節

J1 リーグ
名古屋グランパス 対 清水エスパルス
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清水エスパルス

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第1節、名古屋グランパス対清水エスパルスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

2026年8月8日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第1節で、名古屋グランパスと清水エスパルス対戦する。

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本記事では、名古屋グランパスと清水エスパルスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

名古屋グランパスvs清水エスパルス｜試合日程・キックオフ時間

名古屋グランパスvs清水エスパルスは、8月8日(土)に名古屋のホーム、豊田スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第1節
  • 日時：2026年8月8日(土)19:00キックオフ
  • 対戦：名古屋グランパス vs 清水エスパルス
  • 会場：豊田スタジアム

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名古屋グランパスvs清水エスパルス｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第1節の名古屋グランパスvs清水エスパルスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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名古屋グランパスvs清水エスパルスのおすすめ視聴方法

2026-27シーズJリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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名古屋グランパスvs清水エスパルス チーム情報

名古屋グランパス vs 清水エスパルス 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミハイロ・ペトロヴィッチ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

NAG
-直近成績

ゴールを許す
9/14
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

SSP
-直近成績

ゴールを許す
3/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

NAG

直近の 5 試合

SSP

3

勝利

1

Draw

1

Win

7

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

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