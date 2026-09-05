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J1 リーグ
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Yuta Tokuma

【9月6日】名古屋グランパスvsFC町田ゼルビアの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第6節

J1 リーグ
名古屋グランパス 対 FC町田ゼルビア
名古屋グランパス
FC町田ゼルビア

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第6節、名古屋グランパス対FC町田ゼルビアの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年8月22日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第6節で、柏レイソルとV･ファーレン長崎が対戦する。

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本記事では、名古屋グランパスとFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

名古屋グランパスvsFC町田ゼルビア｜試合スケジュール・キックオフ時間

名古屋グランパスvsFC町田ゼルビアは、9月6日(日)に名古屋のホーム、豊田スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第6節
  • 日時：2026年9月6日(日) 18:00キックオフ
  • 対戦：名古屋グランパス vs FC町田ゼルビア
  • 会場：豊田スタジアム
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名古屋グランパスvsFC町田ゼルビア｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第6節の名古屋グランパスvsFC町田ゼルビアは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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名古屋グランパスvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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名古屋グランパスvsFC町田ゼルビア チーム情報

名古屋グランパス vs FC町田ゼルビア 予想スタメン

名古屋グランパス crest
名古屋グランパス
NAG
フォーメーション
FC町田ゼルビア crest
FC町田ゼルビア
MAZ
FC町田ゼルビア crest
FC町田ゼルビア
MAZ

マネージャー

  • ミハイロ・ペトロヴィッチ

成績

NAG

NAG - 直近成績

KAN
2-1
GOS
3-1
GAT
1-3
OKA
2-1
SHI
3-0
得点（失点）
7/10
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
MAZ

MAZ - 直近成績

JEF
0-4
URD
3-1
GLM
3-0
MIH
1-1
KWF
2-1
得点（失点）
13/3
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

名古屋グランパスドローFC町田ゼルビア
0
1
4
J1 リーグ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
2
名古屋グランパス badge
名古屋グランパス
NAG
1
終了
J1 リーグ
名古屋グランパス badge
名古屋グランパス
NAG
2
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
2
終了
J1 リーグ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
3
名古屋グランパス badge
名古屋グランパス
NAG
1
終了
J1 リーグ
名古屋グランパス badge
名古屋グランパス
NAG
1
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
2
終了
J1 リーグ
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
名古屋グランパス badge
名古屋グランパス
NAG
0
終了
5得点10
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビアMAZ
5410154+1113
2
柏レイソル柏レイソルKAR
5401106+412
3
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
54011310+312
4
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島SHI
5320112+911
5
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
531163+310
6
セレッソ大阪セレッソ大阪OSA
53025509
7
水戸ホーリーホック水戸ホーリーホックMIH
5221107+38
8
FC東京FC東京FCT
522198+18
9
横浜F・マリノス横浜F・マリノスYFM
52128807
10
ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山OKA
52125507
11
川崎フロンターレ川崎フロンターレKWF
513198+16
12
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
513189-16
13
名古屋グランパス名古屋グランパスNAG
520368-26
14
浦和レッズ浦和レッズURD
52031115-46
15
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
512279-25
16
清水エスパルス清水エスパルスSSP
511324-24
17
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎VVN
5113611-54
18
アビスパ福岡アビスパ福岡AVF
510489-13
19
東京ヴェルディ東京ヴェルディTVE
502328-62
20
ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉JEF
5005315-120
AFC Champions League
降格

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