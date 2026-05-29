2026年5月30日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第1戦で、名古屋グランパスとFC町田ゼルビアが対戦する。

本記事では、名古屋グランパスとFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

名古屋グランパスvsFC町田ゼルビア｜試合日程・キックオフ時間

名古屋グランパスvsFC町田ゼルビアは、5月30日(土)に名古屋のホーム、パロマ瑞穂スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第1戦

日時：2026年5月30日(土) 14:00キックオフ

対戦：名古屋グランパス vs FC町田ゼルビア

会場：パロマ瑞穂スタジアム

名古屋グランパスvsFC町田ゼルビア｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第1戦の名古屋グランパスvsFC町田ゼルビアは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

名古屋グランパスvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第1戦は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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名古屋グランパスvsFC町田ゼルビア チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表