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【4月5日】V･ファーレン長崎vs清水エスパルスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第9節

J1 リーグ
V・ファーレン長崎 対 清水エスパルス
V・ファーレン長崎
清水エスパルス

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第9節、V･ファーレン長崎対清水エスパルスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年4月5日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第9節で、V･ファーレン長崎と清水エスパルスが対戦する。

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本記事では、V･ファーレン長崎と清水エスパルスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

V･ファーレン長崎vs清水エスパルス｜試合日程・キックオフ時間

V･ファーレン長崎vs清水エスパルスは、4月5日(日)に長崎のホーム、PEACE STADIUM Connected by SoftBank で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第9節
  • 日時：2026年4月5日(日) 13:00キックオフ
  • 対戦：V･ファーレン長崎vs清水エスパルス
  • 会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank

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V･ファーレン長崎vs清水エスパルス｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第9節のV･ファーレン長崎vs清水エスパルスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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V･ファーレン長崎vs清水エスパルスのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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V･ファーレン長崎vs清水エスパルス チーム情報

V・ファーレン長崎 vs 清水エスパルス スタメン

V・ファーレン長崎Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-1-2-3

Home team crestSSP
1
後藤雅明
22
翁長聖
6
江川湧清
50
進藤亮佑
3
関口正大
23
米田隼也
21
ディエゴ・ピトゥカ
5
山口蛍
8
岩崎悠人
41
長谷川元希
10
マテウス・ジェズス
16
梅田透吾
51
住吉ジェラニレショーン
14
パク・スンウク
70
高木践
25
マテウス・ブルネッティ
10
マテウス・ブエノ
47
嶋本悠大
6
宇野禅斗
5
北爪健吾
9
オ・セフン
8
井上健太

4-1-2-3

SSPAway team crest

VVN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 高木琢也

SSP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

VVN
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

SSP
-直近成績

ゴールを許す
5/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

VVN

直近の 5 試合

SSP

1

Win

3

引分け

1

Win

12

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

順位表