2026年4月25日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第12節で、V･ファーレン長崎とガンバ大阪が対戦する。
本記事では、V･ファーレン長崎とガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
V･ファーレン長崎vsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間
V･ファーレン長崎vsガンバ大阪は、4月25日(土)に神戸のホーム、PEACE STADIUM Connected by SoftBankで開催される。
- 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第12節
- 日時：2026年4月25日(土) 18:30キックオフ
- 対戦：V･ファーレン長崎vsガンバ大阪
- 会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank
V･ファーレン長崎vsガンバ大阪｜放送・配信予定
明治安田J1百年構想リーグ第12節のV･ファーレン長崎vsガンバ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
V･ファーレン長崎vsガンバ大阪のおすすめ視聴方法
2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
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