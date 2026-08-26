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カップ
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第106回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継・ライブ配信！初月無料で視聴開始
Yuta Tokuma

協力：

【8月26日】V・ファーレン長崎vs愛媛FCのテレビ放送・ネット配信・試合日程｜天皇杯2回戦

カップ
V・ファーレン長崎 対 愛媛FC
V・ファーレン長崎
愛媛FC

2026年8月26日(水)に開催される第106回天皇杯2回戦、V・ファーレン長崎vs愛媛FCの試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

天皇杯の注目試合を生中継
emperor cup 106th

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初月無料で視聴開始

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会は、2026年8月26日(水)に2回戦が各地で開催。V・ファーレン長崎と愛媛FCが対戦する。

第106回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！初月無料で視聴可能今すぐ視聴

本記事では天皇杯2回戦、長崎vs愛媛の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

V・ファーレン長崎vs愛媛FCのキックオフ時間は？

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カップ - Game Week 2

V・ファーレン長崎vs愛媛FCのテレビ放送・ネット配信

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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V・ファーレン長崎vs愛媛FC｜おすすめ視聴方法

emperor cup 106th

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。 ※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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V・ファーレン長崎vs愛媛FC チームニュース

V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC 予想スタメン

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V・ファーレン長崎
VVN
フォーメーション
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EHF
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愛媛FC
EHF

マネージャー

  • 高木琢也

直近成績

VVN

VVN - 直近成績

NEC
3-1
UTR
3-2
KSF
2-1
OKA
1-0
KAR
4-2
得点（失点）
7/12
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
EHF

EHF - 直近成績

HCS
3-0
NAR
4-1
GAT
4-0
IPU
2-1
MAY
2-2
得点（失点）
12/7
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

直接対戦の結果

対戦成績

V・ファーレン長崎ドロー愛媛FC
4
1
0
J2 リーグ
愛媛FC badge
愛媛FC
EHF
0
V・ファーレン長崎 badge
V・ファーレン長崎
VVN
4
終了
J2 リーグ
V・ファーレン長崎 badge
V・ファーレン長崎
VVN
1
愛媛FC badge
愛媛FC
EHF
1
終了
J2 リーグ
V・ファーレン長崎 badge
V・ファーレン長崎
VVN
5
愛媛FC badge
愛媛FC
EHF
2
終了
J2 リーグ
愛媛FC badge
愛媛FC
EHF
1
V・ファーレン長崎 badge
V・ファーレン長崎
VVN
2
終了
YBC ルヴァンカップ
愛媛FC badge
愛媛FC
EHF
3
V・ファーレン長崎 badge
V・ファーレン長崎
VVN
4
終了
13得点4
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5
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