Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1回戦が9月2日(水)に行われ、AC長野パルセイロと水戸ホーリーホックが対戦する。

本記事ではルヴァンカップ1回戦、長野vs水戸の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

AC長野パルセイロvs水戸ホーリーホックのキックオフ時間は？

AC長野パルセイロvs水戸ホーリーホックのテレビ放送・ネット配信

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

AC長野パルセイロvs水戸ホーリーホック｜おすすめ視聴方法

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