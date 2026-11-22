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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）の幹部陣は、ジャマル・ムシアラに状態に相次いで言及している。

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マンチェスター・ユナイテッドOBリオ・ファーディナンド氏は、渦中のジャマル・ムシアラを巡るバイエルン・ミュンヘンの対応を非難している。

これまでバイエルンで公式戦236試合出場71ゴール46アシストを記録し、6度のブンデスリーガ制覇やチャンピオンズリーグ優勝も経験しているムシアラ。しかし近年はコンディションの問題に悩まされており、昨夏には腓骨の骨折で長期離脱を強いられると、先日には神経機能障害を告白するなど、難しい時期が続いている。

そんな23歳MFについて、先日ウリ・ヘーネス名誉会長が「かつてのようなパフォーマンスレベルを取り戻すことは決してないかもしれない」と語ると、この発言を受けたヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOも「我々が満足し、彼がいつものジャマルに戻ることを願う。だが、もし途中で彼が別人になってしまうようなことがあれば、我々は互いに話し合わなければならないだろう」とコメント。さらに20日のケルン戦後、カール＝ハインツ・ルンメニゲ取締役も以下のように言及していた。

「健康上の問題がある。そして、非常に高額な契約を結んでいることも周知の事実だ。が以前のレベルに戻るのは難しいのではないかと見ている。代理人と話し合う必要があるね。何らかの決断を下さなければならないだろう」

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バイエルン幹部陣が相次いでムシアラの健康状態と去就について言及したことは大きな物議を醸しており、21日にはFIFPRO（国際プロサッカー選手会）が「我々の見解では、これは交渉に先立ってムシアラと代理人に圧力をかけるための組織的な戦略だ。バイエルンほどの名門クラブなら、もっと分別のある行動をとるべきだ」とその対応を非難する声明を発表している。

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そして現役時代にマンチェスター・Uやイングランド代表で活躍したファーディナンド氏も、SNSでバイエルンに苦言を呈した。

「バイエルン・ミュンヘンは、本来もっと立派なクラブのはず……。ジャマルの健康上の問題を理由に、クラブにとってより妥当な条件を今後検討したいのであれば、メディアを通じてではなく、彼本人や彼の陣営と直接話し合うべきではないだろうか」

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「ジャマルにとってただでさえ困難な状況にある中で、メディアやクラブ関係者が公の場でこの件について語るというのは、あまりに酷なことだろう」

「バイエルン・ミュンヘンは、外部から見ていても常に品位と高い基準を保ち、多くの人から称賛されてきたクラブだった。それだけに、今回の対応はバイエルン・ミュンヘンらしくないと感じられてならない」