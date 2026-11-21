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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）MFジャマル・ムシアラは、近年コンディションの問題に悩まされている。

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注目を集めるバイエルン・ミュンヘンMFジャマル・ムシアラの状況について、カール＝ハインツ・ルンメニゲ取締役も言及している。

これまでバイエルンで公式戦236試合出場71ゴール46アシストを記録し、6度のブンデスリーガ制覇やチャンピオンズリーグ優勝も経験しているムシアラ。しかし近年はコンディションの問題に悩まされており、昨夏には腓骨の骨折で長期離脱を強いられると、先日には神経機能障害を告白するなど、難しい時期が続いている。

そんな23歳MFについて、先日ウリ・ヘーネス名誉会長が「かつてのようなパフォーマンスレベルを取り戻すことは決してないかもしれない」と語ると、この発言を受けたヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOも「我々が満足し、彼がいつものジャマルに戻ることを願う。だが、もし途中で彼が別人になってしまうようなことがあれば、我々は互いに話し合わなければならないだろう」とコメント。その将来に大きな注目が集まっていた。

そして20日、ルンメニゲ取締役もドイツ『スカイ』でムシアラの状況に言及。「ウリとヤン＝クリスティアンが話したことは妥当だと思う」とし、以下のように続けている。

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「彼には健康上の問題がある。そして、非常に高額な契約を結んでいることも周知の事実だ。クラブとして、この状況にどう対処すべきかを検討する必要がある。それは責任ある、ごく当たり前の対応だと思う」

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「（状態を懸念しているのか？）それは否定できない。彼が以前のレベルに戻るのは難しいのではないかと見ている。代理人と話し合う必要があるね。何らかの決断を下さなければならないだろう」

さらに、放出の可能性については「このような状況下で、他のクラブが彼を獲得するとは考えにくい。我々は財政的な影響についても考慮しなければならない」とコメント。そのうえで、「ウリ（ヘーネス）の言葉は適切だった。非常に真摯かつ公平なものだ。我々としては、彼が復帰し、再び活躍してくれることを望んでいる。もしそれが叶わないのであれば、状況について考え直さざるを得ないだろう」とし、将来が不透明になっていることを認めている。

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