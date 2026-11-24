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【欧州・海外サッカー ニュース】バイエルン・ミュンヘン（ブンデスリーガ）とジャマル・ムシアラの問題は大きな注目を集めている。

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バイエルン・ミュンヘンとMFジャマル・ムシアラの問題について、有力メディア『The Athletic』が分析している。

これまでバイエルンで公式戦236試合出場71ゴール46アシストを記録し、6度のブンデスリーガ制覇やチャンピオンズリーグ優勝も経験しているムシアラ。しかし近年はコンディションの問題に悩まされており、昨夏には腓骨の骨折で長期離脱を強いられると、先日には神経機能障害を告白するなど、難しい時期が続いている。

そんな23歳MFについて、先日ウリ・ヘーネス名誉会長が「かつてのようなパフォーマンスレベルを取り戻すことは決してないかもしれない」と語ると、この発言を受けたヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOも「我々は互いに話し合わなければならないだろう」とコメント。さらに20日のケルン戦後、カール＝ハインツ・ルンメニゲ取締役も「健康上の問題がある。そして、非常に高額な契約を結んでいることも周知の事実だ。が以前のレベルに戻るのは難しいのではないかと見ている」と発言していた。

バイエルン幹部陣が相次いでムシアラの健康状態と去就について言及したことは大きな物議を醸しており、21日にはFIFPRO（国際プロサッカー選手会）が「もっと分別のある行動をとるべき」との声明を発表するなど、その状況には注目が集まっている。

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そうした中で『The Athletic』は、今回の問題について「ムシアラの診断結果が公表されて以降、議論の焦点は『いつ最高の状態に戻れるのか』ではなく、『そもそも戻れるのか』という懸念にシフトしていた」としつつ、こう分析している。

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「しかし数週間前まで、この懸念に『金銭的側面』を絡めて語る者はいなかった。それも当然のことだ。そんなことを口にするのは無神経で品位に欠けるうえ、あまりに冷酷だからである。ところが、バイエルンはまさにそれを行ってしまったのだ。それも2度も、ドイツのテレビ放送を通じて」

「今のバイエルンの成功を作り上げたヘーネスは強烈な個性を持っており、彼はこのクラブ内のエコシステムで絶大な影響力を誇っている。またあらゆる問題について自分の意見を頻繁に述べているため、今回のムシアラに関しても、不快ではあったものの、ある程度予想はできていた。だが、その後にドレーゼンやルンメニゲまで続いたのは衝撃だった」

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「特にルンメニゲが話したことは衝撃だった。バイエルンは自らを『家族』のようなクラブだと標榜している。これまでにも、苦境に立たされた選手やスタッフをクラブが一丸となって守り支えたというエピソードは、公に語られたものからそうでないものまで、数え切れないほど存在する。なぜムシアラだけが、同じような扱いを受けられないのだろうか」

そのうえで同メディアは、ムシアラ自身はプライバシーの尊重を求めていたものの、バイエルン幹部たちはそれを無視していたとも指摘。こう締めくくっている。

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「バイエルン関係者全員が、かつてのムシアラの復活を望んでいることに疑いの余地はない。サッカーというスポーツにとっても、それは望ましいことだろう。しかし、公の場でこうした議論を巻き起こし、精神的に繊細な状態にある選手に圧力をかけることが、果たしてその目的にどう貢献するのか……それを説明するのは難しい。

「ムシアラは、プライバシーの尊重とサポートを求めていた。だが、その声に耳を傾けない者もいたようだ」