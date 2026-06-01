来日中のマン・U所属MFマウント、日本代表に言及「イングランド戦は見た。W杯も期待できると思うけど…」

マンチェスター・ユナイテッドに所属するMFメイソン・マウントがミズノブランドアンバサダーとして来日。1日にはMizuno Football Club会員向けに交流イベントを行った。

チェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、イングランド代表などでプレーした経験を持つマウント。ファンの前に姿を見せると、多くの子供が詰めかけた会場は沸き立った。はじめに日本語で挨拶すると、ファンとの交流に終始笑顔を見せながら感謝を伝えた。

来日はチェルシー時代以来2回目だというマウント。富士山をバックにしたゴルフ場でゴルフをプレーするなどオフを楽しんでいるといい、日本の文化や食をいかんなく満喫しているようだ。

これまでプレミアリーグで長くプレーするマウントは日本人選手の中で三笘の名前を挙げ、「何度も対戦したことがある」と言及。「テクニカルでドリブルもすごいトッププレーヤー。今後も対戦する機会はあるだろうね」と高い評価を口にした。

また、ワールドカップ開幕を目前に控え、歴代最強とも評されるサムライブルーの躍進にも期待が高まっている日本国内。ワールドカップやEURO2020のメジャートーナメントでのプレー経験があるマウントは「プレッシャー」をキーワードにこう語った。

「日本代表の試合は何試合か見た。特にウェンブリーでやったイングランド戦は注目していた。非常に質の高い選手がたくさんいて、今回のワールドカップに関しても期待できるんではないかと思っている。でも、なるべくプレッシャーを与えずに伸び伸びプレーができるように応援してあげたいね」