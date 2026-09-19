森下龍矢が今季2ゴール目！一時逆転弾もブラックバーンはドロー

ブラックバーン・ローヴァーズのMF森下龍矢が今季2ゴール目を挙げた。

ブラックバーンは19日、チャンピオンシップ第8節でポーツマスと対戦。開始4分で先制を許すが、11分にオラダポ・アフォラヤンのミドルシュートで同点とする。

さらに56分、相手GKのミスからボールを拾い、アフォラヤンからゴール右の森下へ。右足でゴール左に冷静に流し込み、逆転弾を記録した。森下にとっては今季2点目となった。

しかし、74分に失点して2-2に。試合はドローのまま終了し、勝ち点1を分け合っている。



