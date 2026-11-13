MMA2026はどこで見られる？無料ライブ配信はある？

韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」が韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドームで開催される。

本記事では、MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定や無料ライブ配信について紹介する。

MMA2026の日程・会場・開始時間

韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)に韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドームで開催される。

第18回を迎える今回は、MMA史上初の2日間開催。両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする予定だ。

項目 内容 イベント名 MMA2026(The 18th Melon Music Awards) 開催日 2026年11月14日(土)・15日(日) 会場 韓国・ソウル 高尺スカイドーム レッドカーペット 両日17:00～(日本時間) 授賞式本編 両日18:00～(日本時間)

MMA2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

MMA2026は、日本国内では動画配信サービス「U-NEXT」が独占ライブ配信する。

地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されておらず、NetflixやAmazonプライムビデオ、YouTubeなどでも日本向けの公式ライブ配信は行われない。

また、カラオケ「JOYSOUND」の対象店舗では、「みるハコ」を利用したライブビューイングが実施される。

放送・配信サービス 対応状況 U-NEXT 日本独占ライブ・見逃し配信 JOYSOUND「みるハコ」 対象店舗でライブビューイング 地上波・BS・CS 放送予定なし Netflix 配信予定なし Amazonプライムビデオ 配信予定なし YouTube 日本向け公式ライブ配信なし

U-NEXTのライブ配信は、11月14日(土)・15日(日)ともに17:00から開始され、18:00から授賞式本編を視聴できる。

見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第スタート。2027年1月15日(金)23:59まで視聴可能だ。

なお、ライブ配信・見逃し配信ともに日本語字幕・吹き替えには対応していない。

MMA2026は無料で見られる？

MMA2026は、U-NEXTの月額プラン会員向けに見放題作品として配信される。

個別の視聴チケットを購入する必要はなく、月額プラン会員であれば追加料金なしでライブ配信・見逃し配信を楽しめる。

また、U-NEXTには初回31日間の無料トライアルが用意されており、対象者は無料体験期間中にMMA2026を視聴可能だ。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 配信形態 見放題 無料トライアル 初回31日間 ライブ配信日 11月14日(土)・15日(日) 見逃し配信期限 2027年1月15日(金)23:59

ただし、無料体験終了後は月額料金が発生するため、継続利用しない場合は期間内に解約手続きを行う必要がある。

MMA 2026のおすすめ視聴方法

『U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。