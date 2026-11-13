MMA2026はどこで見られる？無料ライブ配信はある？

韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」が韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドームで開催される。
本記事では、MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定や無料ライブ配信について紹介する。
MMA2026の日程・会場・開始時間
韓国の音楽授賞式「MMA2026(The 18th Melon Music Awards)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)に韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドームで開催される。
第18回を迎える今回は、MMA史上初の2日間開催。両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする予定だ。
項目
内容
イベント名
MMA2026(The 18th Melon Music Awards)
開催日
2026年11月14日(土)・15日(日)
会場
韓国・ソウル 高尺スカイドーム
レッドカーペット
両日17:00～(日本時間)
授賞式本編
両日18:00～(日本時間)
MMA2026はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定
MMA2026は、日本国内では動画配信サービス「U-NEXT」が独占ライブ配信する。
地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されておらず、NetflixやAmazonプライムビデオ、YouTubeなどでも日本向けの公式ライブ配信は行われない。
また、カラオケ「JOYSOUND」の対象店舗では、「みるハコ」を利用したライブビューイングが実施される。
放送・配信サービス
対応状況
U-NEXT
日本独占ライブ・見逃し配信
JOYSOUND「みるハコ」
対象店舗でライブビューイング
地上波・BS・CS
放送予定なし
Netflix
配信予定なし
Amazonプライムビデオ
配信予定なし
YouTube
日本向け公式ライブ配信なし
U-NEXTのライブ配信は、11月14日(土)・15日(日)ともに17:00から開始され、18:00から授賞式本編を視聴できる。
見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第スタート。2027年1月15日(金)23:59まで視聴可能だ。
なお、ライブ配信・見逃し配信ともに日本語字幕・吹き替えには対応していない。
MMA2026は無料で見られる？
MMA2026は、U-NEXTの月額プラン会員向けに見放題作品として配信される。
個別の視聴チケットを購入する必要はなく、月額プラン会員であれば追加料金なしでライブ配信・見逃し配信を楽しめる。
また、U-NEXTには初回31日間の無料トライアルが用意されており、対象者は無料体験期間中にMMA2026を視聴可能だ。
項目
内容
配信サービス
配信形態
見放題
無料トライアル
初回31日間
ライブ配信日
11月14日(土)・15日(日)
見逃し配信期限
2027年1月15日(金)23:59
ただし、無料体験終了後は月額料金が発生するため、継続利用しない場合は期間内に解約手続きを行う必要がある。
MMA 2026のおすすめ視聴方法
『U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。
U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- 「MMA2026」の配信ページから視聴を開始するだけ！
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。