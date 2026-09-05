三好康児が2ゴールの活躍！ボーフムを勝利へ導く

ボーフムのMF三好康児が2得点を挙げる活躍を見せた。

ボーフムは5日、ブンデスリーガ2部第4節でディナモ・ドレスデンと対戦。三好は攻撃的MFで先発した。

三好は開始3分に先制点を挙げる。高い位置でボールをカットすると、ゴール前の三好が冷静に流し込み、先制点を記録。三好にとっては今季初ゴールとなった。





さらに25分、スルーパスに抜け出した三好が左足で流し込み、追加点を記録。2-0とリードを広げた。





チームはその後1点を失うも、ボーフムが2-1と勝利。三好はフル出場で勝利に貢献した。