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miyoshi(C)Getty Images
Kyoya Saito

三好康児が2ゴールの活躍！ボーフムを勝利へ導く

ダイナモドレスデン 対 ボーフム
ダイナモドレスデン
ボーフム
2. ブンデスリーガ
三好康児

【欧州・海外サッカー ニュース】ボーフムの三好康児が2得点を挙げた。

ボーフムのMF三好康児が2得点を挙げる活躍を見せた。

ボーフムは5日、ブンデスリーガ2部第4節でディナモ・ドレスデンと対戦。三好は攻撃的MFで先発した。

三好は開始3分に先制点を挙げる。高い位置でボールをカットすると、ゴール前の三好が冷静に流し込み、先制点を記録。三好にとっては今季初ゴールとなった。


さらに25分、スルーパスに抜け出した三好が左足で流し込み、追加点を記録。2-0とリードを広げた。


チームはその後1点を失うも、ボーフムが2-1と勝利。三好はフル出場で勝利に貢献した。

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