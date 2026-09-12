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J2リーグ
team-logoテゲバジャーロ宮崎
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Yuta Tokuma

【9月12日】テゲバジャーロ宮崎vs藤枝MYFCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第6節

J2リーグ
テゲバジャーロ宮崎 対 藤枝MYFC
テゲバジャーロ宮崎
藤枝MYFC

【J2放送予定】明治安田J2リーグ第6節、テゲバジャーロ宮崎対藤枝MYFCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年9月12日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J2リーグ第6節で、テゲバジャーロ宮崎と藤枝MYFCが対戦する。

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本記事では、テゲバジャーロ宮崎と藤枝MYFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

テゲバジャーロ宮崎vs藤枝MYFC｜試合スケジュール・キックオフ時間

テゲバジャーロ宮崎vs藤枝MYFCは、9月12日(土)に宮崎のホーム、いちご宮崎新富サッカー場で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J2リーグ第6節
  • 日時：2026年9月12日(土) 19:00キックオフ
  • 対戦：テゲバジャーロ宮崎 vs 藤枝MYFC
  • 会場：いちご宮崎新富サッカー場
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テゲバジャーロ宮崎vs藤枝MYFC｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J2リーグ第6節のテゲバジャーロ宮崎vs藤枝MYFCは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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テゲバジャーロ宮崎vs藤枝MYFCのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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テゲバジャーロ宮崎vs藤枝MYFC チーム情報

テゲバジャーロ宮崎 vs 藤枝MYFC 予想スタメン

マネージャー

  • 大熊裕司

成績

TM

TM - 直近成績

SHO
0-0
JUI
0-1
VES
4-2
KAT
1-2
SAT
2-0
得点（失点）
4/8
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
FUJ

FUJ - 直近成績

ANI
1-0
YAM
3-5
KAT
2-3
REY
0-2
VAN
0-0
得点（失点）
10/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

テゲバジャーロ宮崎ドロー藤枝MYFC
0
2
2
J3リーグ
藤枝MYFC badge
藤枝MYFC
FUJ
1
テゲバジャーロ宮崎 badge
テゲバジャーロ宮崎
TM
1
終了
J3リーグ
テゲバジャーロ宮崎 badge
テゲバジャーロ宮崎
TM
1
藤枝MYFC badge
藤枝MYFC
FUJ
3
終了
J3リーグ
テゲバジャーロ宮崎 badge
テゲバジャーロ宮崎
TM
1
藤枝MYFC badge
藤枝MYFC
FUJ
1
終了
J3リーグ
藤枝MYFC badge
藤枝MYFC
FUJ
2
テゲバジャーロ宮崎 badge
テゲバジャーロ宮崎
TM
1
終了
4得点7
2.5 得点以上の試合2/4
両チームとも得点を挙げた4/4

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
RB大宮アルディージャRB大宮アルディージャOMA
5320105+511
2
横浜FC横浜FCYHF
5311115+610
3
ベガルタ仙台ベガルタ仙台VES
531195+410
4
藤枝MYFC藤枝MYFCFUJ
531184+410
5
栃木シティ栃木シティTOU
5302137+69
6
カターレ富山カターレ富山KAT
5302115+69
7
モンテディオ山形モンテディオ山形YAM
530283+59
8
アルビレックス新潟アルビレックス新潟ANI
530269-39
9
サガン鳥栖サガン鳥栖SAT
522175+28
10
湘南ベルマーレ湘南ベルマーレSHO
52215508
11
ジュビロ磐田ジュビロ磐田JUI
52127707
12
徳島ヴォルティス徳島ヴォルティスTOV
521234-17
13
ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府VEK
521258-37
14
ヴァンラーレ八戸ヴァンラーレ八戸VAN
521237-47
15
大分トリニータ大分トリニータOTR
512254+15
16
ブラウブリッツ秋田ブラウブリッツ秋田BLA
512246-25
17
北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌HCS
5104612-63
18
いわきFCいわきFCIWA
5104612-63
19
テゲバジャーロ宮崎テゲバジャーロ宮崎TM
502338-52
20
FC今治FC今治IMA
5014413-91
昇格
昇格プレーオフ
降格

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