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J1 リーグ
team-logo水戸ホーリーホック
K's denki Stadium Mito
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Yuta Tokuma

【8月29日】水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビアの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第4節

J1 リーグ
水戸ホーリーホック 対 FC町田ゼルビア
水戸ホーリーホック
FC町田ゼルビア

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第4節、水戸ホーリーホック対vsFC町田ゼルビアの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年8月29日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第4節で、水戸ホーリーホックとFC町田ゼルビアが対戦する。

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本記事では、水戸ホーリーホックとFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビア｜試合スケジュール・キックオフ時間

水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビアは、8月29日(土)に水戸のホーム、水戸信用金庫スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第4節
  • 日時：2026年8月29日(土) 18:00キックオフ
  • 対戦：水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア
  • 会場：水戸信用金庫スタジアム

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水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビア｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第4節の水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビアは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J1・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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水戸ホーリーホックvsFC町田ゼルビア チーム情報

水戸ホーリーホック vs FC町田ゼルビア 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • D. Kimori

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MIH
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
17/3
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MIH

直近の 5 試合

MAZ

1

Win

1

Draw

3

勝利

8

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

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