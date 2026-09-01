あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo水戸ホーリーホック
K's denki Stadium Mito
team-logo鹿島アントラーズ
ここで見る！DAZNここで見る！DMM×DAZNホーダイ
Yuta Tokuma

【9月2日】水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第5節

J1 リーグ
水戸ホーリーホック 対 鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック
鹿島アントラーズ

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第5節、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得

2026年9月2日(水)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第5節で、水戸ホーリーホックと鹿島アントラーズが対戦する。

【Jリーグ全試合配信】DMM×DAZNホーダイはDAZN月額最安値！ポイント還元でお得今すぐ視聴

本記事では、水戸ホーリーホックと鹿島アントラーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ｜試合スケジュール・キックオフ時間

水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズは、9月2日(水)に水戸のホーム、水戸信用金庫スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第5節
  • 日時：2026年9月2日(水) 19:00キックオフ
  • 対戦：水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ
  • 会場：水戸信用金庫スタジアム
【Jリーグ全試合配信】DMM×DAZNホーダイはDAZN月額最安値！ポイント還元でお得今すぐ視聴

水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第5節の水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズは、地上波では『NHK水戸』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

サービス

視聴

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN
(年間プランがお得)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【Jリーグ全試合配信】DMM×DAZNホーダイはDAZN月額最安値！ポイント還元でお得今すぐ視聴

水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】単月視聴におすすめ！DAZN月額最安値・ポイント還元でお得

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【Jリーグ全試合配信】DMM×DAZNホーダイはDAZN月額最安値！ポイント還元でお得今すぐ視聴

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

dazn annual plan 2026DAZN

シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。

JリーグはDAZNで全試合配信！シーズン視聴なら年間プランがお得今すぐ視聴

水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ チーム情報

水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ 予想スタメン

水戸ホーリーホック crest
水戸ホーリーホック
MIH
フォーメーション
鹿島アントラーズ crest
鹿島アントラーズ
KAN
鹿島アントラーズ crest
鹿島アントラーズ
KAN

マネージャー

  • D. Kimori

成績

MIH

MIH - 直近成績

KAR
2-1
GOS
1-1
KSF
1-3
KSU
0-2
MAZ
1-1
得点（失点）
6/7
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
KAN

KAN - 直近成績

YFM
3-4
NAG
2-1
AVF
3-2
ASU
3-0
TVE
0-2
得点（失点）
14/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

水戸ホーリーホックドロー鹿島アントラーズ
1
0
1
J1 リーグ
鹿島アントラーズ badge
鹿島アントラーズ
KAN
3
水戸ホーリーホック badge
水戸ホーリーホック
MIH
0
終了
J1 リーグ
水戸ホーリーホック badge
水戸ホーリーホック
MIH
1
鹿島アントラーズ badge
鹿島アントラーズ
KAN
1
終了
1得点4
2.5 得点以上の試合1/2
両チームとも得点を挙げた1/2

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー