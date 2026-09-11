南野拓実がついに実戦復帰へ…モナコ指揮官「次の試合か代表ウィーク後に復帰するだろう」

モナコのフィリペ・ルイス監督が南野拓実のチーム入りについて説明した。公式サイトが伝えている。

南野は2025年12月に左膝に重傷を負いワールドカップ出場を逃した。それでも、リハビリを続け、直近のパリ・サンジェルマン戦では遠征メンバー入り。ベンチ入りこそしなかったが、ピッチへの復帰が近いことを示した。

ルイス監督は「彼を選出したのは、チームの一員として完全に溶け込む感覚を味わってもらい、ウォーミングアップにも参加してもらいたいと思ったからだ」と話した。

「チームメイトは彼をとても気に入っているので、さらに良いエネルギーが生まれる。彼はまもなくチームに復帰する予定で、おそらく次の試合か、国際試合期間が終わって完全に体調が整う頃には復帰するだろう」

さらに、南野が入ることでもたらす戦術的な価値についてもこう話している。

「非常に賢い選手で、攻撃的なポジションならどこでもプレーできる。サッカーの理解度も高いが、10番、インサイドフォワード、セカンドストライカーなど、ピッチの中央でプレーするのが最適だと思う。彼はチームのためにチャンスを作り出すだけの賢さを持っているので、ゴールに近い位置でプレーする必要がある。彼の活躍を期待しているが、彼をサポートするのは私の役割だ」