今季レアル・マドリーで出場わずか4分…20歳ブラジル代表FWをミランが狙う？1月にレンタル希望か

ミランは、1月の移籍市場でレアル・マドリーのブラジル代表FWエンドリッキの獲得に動くようだ。





2024年夏に18歳でレアル・マドリーへ移籍したエンドリッキ。大きな期待を集めていたがなかなか出場機会を得ることができず、昨季後半はリヨンにレンタルで加入した。同クラブでは公式戦21試合8ゴール8アシストと結果を残したが、レアル・マドリーに復帰した今季は負傷の影響もあってわずか4分間のプレーにとどまっている。





そんな20歳FWだが、イタリアの強豪が狙っている模様。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ミランが1月の獲得の移籍市場で獲得することを目指しているようだ。





同メディアによると、ミランは夏の移籍市場でも接触していたものの、レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が放出を認めずに破談に終わっていたという。しかしエンドリッキが出場機会を得られないことを受け、1月には昨季と同じくレンタル移籍を許可する可能性があると考えているようだ。





また、エンドリッキにはローマも関心を示しており、14日のチャンピオンズリーグでの対戦の際にレアル・マドリー側と協議する模様。しかしミラン側は、同選手の代理人事務所「RocNation」と良好な関係を築いているため、取引成立の大きなチャンスがあると確信していると伝えられている。





なお『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、昨季リヨンはエンドリッキのレンタルに100万ユーロ（約1億8000万円）しか支払っていないとしつつも、これはレアル・マドリー側が「相手に有利な買取条項を盛り込まないため」の措置だったと指摘。またレアル・マドリーが獲得に総額6000万ユーロを費やしたことから、ミラン側が「買取オプションを保有することはほぼ不可能だろう。保有できるのは6カ月だ」と予想している。今後の動向に注目だ。