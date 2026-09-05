フォルラン率いるウルグアイ代表がメンバーを発表…24日に日本代表と対戦

ウルグアイ代表がディエゴ・フォルラン暫定監督の元でメンバーを発表した。
元代表のストライカーだったディエゴ・フォルラン氏が監督に就任したウルグアイは、今年9月24日にキリンチャレンジカップ2026で日本代表と対戦し、28日には韓国代表と戦う。
フォルランが招集を示唆していた39歳FWルイス・スアレスはメンバー外に。一方で、DFロナルド・アラウホ、MFフェデリコ・バルベルデ、FWダルウィン・ヌニェスらが順当に招集された。
また、ルーカス・トレイラとナイタン・ナンデスが復帰、そしてアルゼンチン生まれだがウルグアイ国籍を取得したディフェンダーのアレクサンデル・バルボサの招集も注目されている。
メンバーは以下の通り。
GK
サンティアゴ・メレ（インデペンディエンテ/アルゼンチン）
クリストフェル・フィエルマリン（ブカラマンガ/コロンビア）
イグナシオ・デ・アルアバレナ（アロウカ/ポルトガル）
セバスティアン・ハウメ（アルビオン）
ティアゴ・カルドソ（ベルグラーノ/アルゼンチン）
DF
ケヴィン・アマロ（ゲンク/ベルギー）
ホセ・ルイス・ロドリゲス（ヴァスコ・ダ・ガマ/ブラジル）
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ/ブラジル）
ナイタン・ナンデス（アル・カーディーシャ/サウジアラビア）
サンティアゴ・モウリーニョ（ビジャレアル/スペイン）
ニコラス・マリシャル（ディナモ・モスクワ/ロシア）
ロナルド・アラウホ（リヴァプール/イングランド）
アレクサンデル・バルボサ（パルメイラス/ブラジル）
ホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ/スペイン）
フアン・ロドリゲス（カリアリ/イタリア）
セバスティアン・ボセッリ（ヘタフェ/スペイン）
サンティアゴ・ブエノ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）
セバスティアン・カセレス（セルタ/スペイン）
マティアス・オリベラ（ナポリ/イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス/ブラジル）
ルーカス・オラサ（クラスノダール/ロシア）
マルセロ・サラッキ（ヒューストン・ダイナモ/アメリカ）
フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク/アメリカ）
MF
エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス/ブラジル）
ルーカス・トレイラ（ガラタサライ/トルコ）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム/イングランド）
ファクンド・ベルナル（ベティス/スペイン）
サンティアゴ・オメンチェンコ（ケレタロ/メキシコ）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー/スペイン）
アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ/ブラジル）
マティアス・アバルド（インデペンディエンテ/アルゼンチン）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス/ギリシャ）
ルチアーノ・ロドリゲス（クルゼイロ/ブラジル）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング/ポルトガル）
ルーカス・ビジャルバ（ボタフォゴ/ブラジル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ/メキシコ）
ロドリゴ・サラサール（スポルティング/ポルトガル）
ディエゴ・ロッシ（モンテレイ/メキシコ）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ/ブラジル）
FW
マルティン・サトリアーノ（ヘタフェ/スペイン）
アグスティン・アルバレス・マルティネス（タジェレス/アルゼンチン）
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス/メキシコ）
フェデリコ・ビニャス（トルーカ/メキシコ）
ミゲル・メレンティエル（ボカ・ジュニオルス/アルゼンチン）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ/サウジアラビア）
アルバロ・ロドリゲス（ボーンマス/イングランド）