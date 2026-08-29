侍ジャパンU-18(野球高校日本代表)は8月29日(土)、「第14回 BFA U18アジア選手権」前の壮行試合で大学日本代表と対戦する。
本記事では、侍ジャパンU-18壮行試合の招集メンバー、予告先発を紹介する。
侍ジャパンU-18壮行試合の試合日程・放送予定
侍ジャパンU-18壮行試合の高校日本代表vs大学日本代表は、8月29日(土)18:00に明治神宮野球場(東京)でプレイボール予定となっている。
試合の模様は、衛星放送『J SPORTS 2』とネット『J SPORTSオンデマンド』、『バーチャル高校野球』で生中継を予定。『J SPORTSオンデマンド』は、Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴することができる。
その他、地上波テレビや『DAZN』、『SPOTV NOW』などでの生中継は予定されていない。
チャンネル
形態
中継予定
J SPORTS(Amazon)
ネット
ライブ配信
ネット
ライブ配信
衛星放送
生放送
バーチャル高校野球
ネット
ライブ配信
地上波各局
テレビ
×
DAZN
ネット
×
SPOTV NOW
ネット
×
侍ジャパンU-18壮行試合の招集メンバーは？
侍ジャパンU-18壮行試合に招集されている高校日本代表および大学日本代表のメンバーは以下の通り。
【高校日本代表】
選手名
所属
ポジション
織田 翔希
横浜
投手
門倉 昂大
専大松戸
投手
前田 侑大
高岡第一
投手
鈴木 悠悟
中京
投手
萬谷 堅心
花巻東
投手
末吉 良丞
沖縄尚学
投手
小林 鉄三郎
横浜
投手
杉本 真滉
智辯学園
投手
山田 凜虎
智辯和歌山
捕手
角谷 哲人
智辯学園
捕手
杉本 将吾
近江
捕手
小野 舜友
横浜
内野手
井口 瑛太
関東第一
内野手
川上 慧
横浜
内野手
池田 聖摩
横浜
内野手
福島 陽奈汰
東海大熊本星翔
内野手
石田 雄星
健大高崎
外野手
梶山 侑孜
神村学園
外野手
【大学日本代表】
選手名
所属
ポジション
鈴木 泰成
青山学院大
投手
馬場 拓海
日本体育大
投手
宮原 廉
近畿大
投手
星野 世那
大阪商業大
投手
猪俣 駿太
東北福祉大
投手
藤本 士生
國學院大
投手
大城 海翔
仙台大
投手
渡部 海
青山学院大
捕手
前嶋 藍
亜細亜大
捕手
西野 啓也
立命館大
捕手
井上 和輝
法政大
捕手
赤堀 颯
國學院大
内野手
岡田 啓吾
明治大
内野手
山里 宝
亜細亜大
内野手
今津 慶介
慶應義塾大
内野手
中山 優月
大阪商業大
内野手
小林 隼翔
立教大
内野手
林 純司
慶應義塾大
内野手
鈴木 湧陽
中京大
内野手
榊原 七斗
明治大
外野手
春山 陽登
大阪商業大
外野手
黒田 義信
東日本国際大
外野手
眞邉 麗生
駒澤大
外野手
境 亮陽
法政大
外野手
侍ジャパンU-18壮行試合の予告先発は？
侍ジャパンU-18壮行試合の予告先発は、大学日本代表が東北福祉大の猪俣駿太、高校日本代表が横浜高の織田翔希となっている。
項目
大学日本代表
高校日本代表
選手名
猪俣駿太
織田翔希
背番号
19
11
所属
東北福祉大
横浜高
侍ジャパンU-18壮行試合のおすすめ視聴方法は？Amazon
前述の通り、高校日本代表対大学日本代表はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』で視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。
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