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Kリーグ選抜vsマン・CはU-NEXTでライブ配信！月額プランの無料体験でお得な特典付与
Tsutomu Maeda

韓国Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの参加・出場メンバーは？アジアツアーの選手リストは？

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Kリーグオールスター戦 対 マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

プレシーズン大会「2026 Coupang Playシリーズ」の韓国サッカーKリーグ選抜対マンチェスター・シティのメンバーに選ばれたのは誰？招集選手一覧や試合の視聴方法を紹介。

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2026-27シーズン開幕前のプレシーズン大会「2026 Coupang Playシリーズ」で、Kリーグ選抜とマンチェスター・シティが対戦する。

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本記事では、Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの招集選手を紹介する。

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの試合日・中継予定

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティは、2026年8月5日(水)にソウルワールドカップ競技場(韓国)で開催。キックオフは日本時間の20:00に予定されている。

試合の模様は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランでライブ＆見逃し配信。その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

試合情報詳細は以下の通り。

項目内容
大会2026 Coupang Playシリーズ
(プレシーズンマッチ)
試合日2026年8月5日(水)
キックオフ時刻20:00
対戦カードKリーグ選抜 vs マンチェスター・シティ
ライブ配信U-NEXTサッカーパック
[8/5(水)19:45-]
[実況：安井成行／解説：鄭大世]
見逃し配信U-NEXTサッカーパック
[見逃し配信準備完了次第-8月19日(水)23:59まで]

※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの招集メンバーは？

Kリーグ選抜には、ク・ソンユンやソン・ボムグン、クォン・ギョンウォンといった元Jリーグ経験者、元韓国代表のキ・ソンヨンらが選出。対するマンチェスター・シティは、アジアツアーのメンバーとしてフィル・フォーデンやジャンルイジ・ドンナルンマらを招集した。一方、ワールドカップ(W杯)2026での活躍も目立ったアーリング・ハーランドやロドリ、ジェレミー・ドクらはメンバー外となっている。

なお、実際に出場するメンバーについては試合当日に発表される見込みだ。

Kリーグ選抜 招集メンバー

ポジション選手名所属
GKク・ソンユンFCソウル
GKソン・ボムグン全北現代モータース
DFクォン・ギョンウォンFC安養
DFキム・リュンソン済州SK FC
DFキム・ムンファン大田ハナシチズン
DFアン・テヒョン富川FC 1995
DFヤザン・アルアラブFCソウル
DFオ・ジョンウォン浦項スティーラーズ
DFイ・ギヒョク江原FC
DFフアン・イビサ仁川ユナイテッド
MFキ・ソンヨン浦項スティーラーズ
MFキム・デウォン江原FC
MFキム・ボンス大田ハナシチズン
MFキム・ジュチャン金泉尚武
MFマテウスFC安養
MFムン・ミンソ光州FC
MFパク・テジュン金泉尚武
MFソン・ジョンボム
※クープル・ヤングプレーヤー		FCソウル
MFハ・スンウン光州FC
FWガレゴ富川FC 1995
FWステファン・ムゴシャ仁川ユナイテッド
FWヤゴ蔚山HD FC
FWイ・ドンギョン蔚山HD FC
FWイ・スンウ全北現代モータース

マンチェスター・シティ 招集メンバー

ポジション選手名
GKマーカス・ベッティネッリ
GKジャンルイジ・ドンナルンマ
GKマックス・シャボー
GKジャック・ウィント
DFラヤン・アイト=ヌーリ
DFマックス・アレイン
DFケイダン・ブライスウェイト
DFヨシュコ・グヴァルディオル
DFマティ・ヘンダーソン=ホール
DFアブドゥコディル・クサノフ
DFリコ・ルイス
DFスティーヴン・ムフニ
DFヴィトール・レイス
MFクラウディオ・エチェベリ
MFフィル・フォーデン
MFニコ・ゴンサレス
MFジェイドン・ヘスキー
MFマテオ・コヴァチッチ
MFジェレミー・モンガ
MFディバイン・ムカサ
MFザビエル・パーカー
MFタイアニ・ラインデルス
MFフロイド・サンバ
MFアントワーヌ・セメニョ
MFサヴィーニョ
FWライアン・マケイドゥー
FWディバイン・ムバマ
FWママドゥ・サンガレ

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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