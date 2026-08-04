2026-27シーズン開幕前のプレシーズン大会「2026 Coupang Playシリーズ」で、Kリーグ選抜とマンチェスター・シティが対戦する。
本記事では、Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの招集選手を紹介する。
Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの試合日・中継予定
Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティは、2026年8月5日(水)にソウルワールドカップ競技場(韓国)で開催。キックオフは日本時間の20:00に予定されている。
試合の模様は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランでライブ＆見逃し配信。その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。
試合情報詳細は以下の通り。
|項目
|内容
|大会
|2026 Coupang Playシリーズ
(プレシーズンマッチ)
|試合日
|2026年8月5日(水)
|キックオフ時刻
|20:00
|対戦カード
|Kリーグ選抜 vs マンチェスター・シティ
|ライブ配信
|U-NEXTサッカーパック
[8/5(水)19:45-]
[実況：安井成行／解説：鄭大世]
|見逃し配信
|U-NEXTサッカーパック
[見逃し配信準備完了次第-8月19日(水)23:59まで]
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの招集メンバーは？
Kリーグ選抜には、ク・ソンユンやソン・ボムグン、クォン・ギョンウォンといった元Jリーグ経験者、元韓国代表のキ・ソンヨンらが選出。対するマンチェスター・シティは、アジアツアーのメンバーとしてフィル・フォーデンやジャンルイジ・ドンナルンマらを招集した。一方、ワールドカップ(W杯)2026での活躍も目立ったアーリング・ハーランドやロドリ、ジェレミー・ドクらはメンバー外となっている。
なお、実際に出場するメンバーについては試合当日に発表される見込みだ。
Kリーグ選抜 招集メンバー
|ポジション
|選手名
|所属
|GK
|ク・ソンユン
|FCソウル
|GK
|ソン・ボムグン
|全北現代モータース
|DF
|クォン・ギョンウォン
|FC安養
|DF
|キム・リュンソン
|済州SK FC
|DF
|キム・ムンファン
|大田ハナシチズン
|DF
|アン・テヒョン
|富川FC 1995
|DF
|ヤザン・アルアラブ
|FCソウル
|DF
|オ・ジョンウォン
|浦項スティーラーズ
|DF
|イ・ギヒョク
|江原FC
|DF
|フアン・イビサ
|仁川ユナイテッド
|MF
|キ・ソンヨン
|浦項スティーラーズ
|MF
|キム・デウォン
|江原FC
|MF
|キム・ボンス
|大田ハナシチズン
|MF
|キム・ジュチャン
|金泉尚武
|MF
|マテウス
|FC安養
|MF
|ムン・ミンソ
|光州FC
|MF
|パク・テジュン
|金泉尚武
|MF
|ソン・ジョンボム
※クープル・ヤングプレーヤー
|FCソウル
|MF
|ハ・スンウン
|光州FC
|FW
|ガレゴ
|富川FC 1995
|FW
|ステファン・ムゴシャ
|仁川ユナイテッド
|FW
|ヤゴ
|蔚山HD FC
|FW
|イ・ドンギョン
|蔚山HD FC
|FW
|イ・スンウ
|全北現代モータース
マンチェスター・シティ 招集メンバー
|ポジション
|選手名
|GK
|マーカス・ベッティネッリ
|GK
|ジャンルイジ・ドンナルンマ
|GK
|マックス・シャボー
|GK
|ジャック・ウィント
|DF
|ラヤン・アイト=ヌーリ
|DF
|マックス・アレイン
|DF
|ケイダン・ブライスウェイト
|DF
|ヨシュコ・グヴァルディオル
|DF
|マティ・ヘンダーソン=ホール
|DF
|アブドゥコディル・クサノフ
|DF
|リコ・ルイス
|DF
|スティーヴン・ムフニ
|DF
|ヴィトール・レイス
|MF
|クラウディオ・エチェベリ
|MF
|フィル・フォーデン
|MF
|ニコ・ゴンサレス
|MF
|ジェイドン・ヘスキー
|MF
|マテオ・コヴァチッチ
|MF
|ジェレミー・モンガ
|MF
|ディバイン・ムカサ
|MF
|ザビエル・パーカー
|MF
|タイアニ・ラインデルス
|MF
|フロイド・サンバ
|MF
|アントワーヌ・セメニョ
|MF
|サヴィーニョ
|FW
|ライアン・マケイドゥー
|FW
|ディバイン・ムバマ
|FW
|ママドゥ・サンガレ
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。