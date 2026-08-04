2026-27シーズン開幕前のプレシーズン大会「2026 Coupang Playシリーズ」で、Kリーグ選抜とマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの招集選手を紹介する。

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの試合日・中継予定

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティは、2026年8月5日(水)にソウルワールドカップ競技場(韓国)で開催。キックオフは日本時間の20:00に予定されている。

試合の模様は、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランでライブ＆見逃し配信。その他のプラットフォームによる中継は予定されていない。

試合情報詳細は以下の通り。

項目 内容 大会 2026 Coupang Playシリーズ

(プレシーズンマッチ) 試合日 2026年8月5日(水) キックオフ時刻 20:00 対戦カード Kリーグ選抜 vs マンチェスター・シティ ライブ配信 U-NEXTサッカーパック

[8/5(水)19:45-]

[実況：安井成行／解説：鄭大世] 見逃し配信 U-NEXTサッカーパック

[見逃し配信準備完了次第-8月19日(水)23:59まで]

※すべて日本時間。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの招集メンバーは？

Kリーグ選抜には、ク・ソンユンやソン・ボムグン、クォン・ギョンウォンといった元Jリーグ経験者、元韓国代表のキ・ソンヨンらが選出。対するマンチェスター・シティは、アジアツアーのメンバーとしてフィル・フォーデンやジャンルイジ・ドンナルンマらを招集した。一方、ワールドカップ(W杯)2026での活躍も目立ったアーリング・ハーランドやロドリ、ジェレミー・ドクらはメンバー外となっている。

なお、実際に出場するメンバーについては試合当日に発表される見込みだ。

Kリーグ選抜 招集メンバー

ポジション 選手名 所属 GK ク・ソンユン FCソウル GK ソン・ボムグン 全北現代モータース DF クォン・ギョンウォン FC安養 DF キム・リュンソン 済州SK FC DF キム・ムンファン 大田ハナシチズン DF アン・テヒョン 富川FC 1995 DF ヤザン・アルアラブ FCソウル DF オ・ジョンウォン 浦項スティーラーズ DF イ・ギヒョク 江原FC DF フアン・イビサ 仁川ユナイテッド MF キ・ソンヨン 浦項スティーラーズ MF キム・デウォン 江原FC MF キム・ボンス 大田ハナシチズン MF キム・ジュチャン 金泉尚武 MF マテウス FC安養 MF ムン・ミンソ 光州FC MF パク・テジュン 金泉尚武 MF ソン・ジョンボム

※クープル・ヤングプレーヤー FCソウル MF ハ・スンウン 光州FC FW ガレゴ 富川FC 1995 FW ステファン・ムゴシャ 仁川ユナイテッド FW ヤゴ 蔚山HD FC FW イ・ドンギョン 蔚山HD FC FW イ・スンウ 全北現代モータース

マンチェスター・シティ 招集メンバー

ポジション 選手名 GK マーカス・ベッティネッリ GK ジャンルイジ・ドンナルンマ GK マックス・シャボー GK ジャック・ウィント DF ラヤン・アイト=ヌーリ DF マックス・アレイン DF ケイダン・ブライスウェイト DF ヨシュコ・グヴァルディオル DF マティ・ヘンダーソン=ホール DF アブドゥコディル・クサノフ DF リコ・ルイス DF スティーヴン・ムフニ DF ヴィトール・レイス MF クラウディオ・エチェベリ MF フィル・フォーデン MF ニコ・ゴンサレス MF ジェイドン・ヘスキー MF マテオ・コヴァチッチ MF ジェレミー・モンガ MF ディバイン・ムカサ MF ザビエル・パーカー MF タイアニ・ラインデルス MF フロイド・サンバ MF アントワーヌ・セメニョ MF サヴィーニョ FW ライアン・マケイドゥー FW ディバイン・ムバマ FW ママドゥ・サンガレ

U-NEXTサッカーパックのお得な視聴方法

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティなどの一部プレシーズンマッチ、さらにはプレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。