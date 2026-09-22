“選ばれし者”発言で不仲報道も…エンバペ、デンベレとの関係悪化を否定「すでに話し合った」

フランス代表FWキリアン・エンバペは、FWウスマン・デンベレとの“不仲”報道について言及した。





フランス代表の中心選手として今夏のワールドカップでも共闘し、ジネディーヌ・ジダン新体制で迎える9月の活動にも招集されたデンベレとエンバペ。しかし、エンバペの『フランス・フットボール』での発言をきっかけにその関係性が大きな注目を集めている。





エンバペはバロンドールについて語る際、「彼（デンベレ）は常に才能ある選手と見なされてきた。僕は常に『選ばれし者』と見なされてきた」と発言。これに対し、2025年のバロンドーラーは『Ligue 1+』で「僕は決して『選ばれし者』ではなかったけど、懸命に努力して昨年はPSGで素晴らしい一年を過ごし、そしてそれが報われたんだ」と応じていた。そして『RMC Sport』などは、エンバペの発言はデンベレの気分を害するものであり、この発言以降、両者の関係が冷え切っていたと伝えている。





そうした中で21日からフランス代表の合宿がスタートしたが、エンバペは『レキップ』の取材で“不仲”報道に言及。「彼とはその件についてすでに話をしたし、いや、緊張関係なんてないよ」と関係悪化を否定し、こう続けた。





「彼は友人だ。何の問題もないと思っているし、僕自身とてもリラックスしている。ネーションズリーグやフランス代表の活動期間中というのは、常に何かしら議論のネタが探されるものだけど、今回はこれが見つかったというだけのことさ」





ジダン監督体制がスタートしたフランス代表は、26日の初戦でトルコ代表と対戦する。