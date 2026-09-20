あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リーグ・アン
team-logoマルセイユ
Stade Orange Velodrome
team-logoパリ・サンジェルマン
2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月21日】マルセイユvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第5節

マルセイユ 対 パリ・サンジェルマン
ニース 対 リール
リーグ・アン
マルセイユ
パリ・サンジェルマン

2026-27リーグアン第5節、マルセイユ対パリ・サンジェルマンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがリーグアン独占配信！
minamino

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンもリーグアン配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら

2026-27シーズンのリーグアン第5節が日本時間2026年9月21日(月)に開催。マルセイユとパリ・サンジェルマンによるル・クラスィク(フランスダービー)が行われる。

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、マルセイユvsパリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マルセイユvsパリ・サンジェルマン｜試合日程・キックオフ時間

マルセイユvsパリ・サンジェルマンは、日本時間9月21日(月)にニースのホーム、アリアンツ・リビエラで開催される。

  • 大会：2026-27リーグアン第5節
  • 日時：2026年9月21日(月) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：マルセイユvsパリ・サンジェルマン
  • 会場：アリアンツ・リビエラ
2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

マルセイユvsパリ・サンジェルマン｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第5節のマルセイユvsパリ・サンジェルマンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

マルセイユvsパリ・サンジェルマンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してリーグアンを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

2026-27リーグアン配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

マルセイユvsパリ・サンジェルマン｜チーム情報

ニース vs リール 予想スタメン

3-4-2-1
ニース crest
ニース
NCE
フォーメーション
リール crest
リール
LIL
4-2-3-1
イェヴァン・ディウフイェヴァン・ディウフモハメド・アブデルモネムモハメド・アブデルモネムユスフ・ヌダイシミエユスフ・ヌダイシミエteam-logoシャビエル・マンザニエル・ヌクンコウニエル・ヌクンコウソフィアン・ディオプソフィアン・ディオプアクセル・ヴィツェルアクセル・ヴィツェルteam-logoジブリル・クリバリジョナタン・クラウスジョナタン・クラウスteam-logoゴティエ・ハインエリー・ワイエリー・ワイベルケ・オゼルベルケ・オゼルネイサン・ノイネイサン・ノイアレクサンドロ・リベイロアレクサンドロ・リベイロロマン・プローロマン・プローティアゴ・サントスティアゴ・サントスガエタンペランガエタンペランイーサン・エンバペイーサン・エンバペナビル・ベンタレブナビル・ベンタレブハコン・アルナル・ハラルドソンハコン・アルナル・ハラルドソンバンジャマン・アンドレバンジャマン・アンドレ上田綺世上田綺世
リール crest
リール
LIL
3-4-2-1
ニース

先発メンバー

リール

マネージャー

  • オリヴィエ・パンタローニ
  • D. Ancelotti

成績

NCE

NCE - 直近成績

HUL
0-0
FCL
0-0
PAR
3-0
LEM
1-1
AJA
1-0
得点（失点）
1/5
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
LIL

LIL - 直近成績

SCO
0-2
PSG
2-2
TFC
0-1
BET
2-3
TRO
2-0
得点（失点）
9/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ニースドローリール
1
3
1
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
0
ニース badge
ニース
NCE
0
終了
リーグ・アン
ニース badge
ニース
NCE
2
リール badge
リール
LIL
0
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
2
ニース badge
ニース
NCE
1
終了
リーグ・アン
ニース badge
ニース
NCE
2
リール badge
リール
LIL
2
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
2
ニース badge
ニース
NCE
2
終了
7得点6
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
モナコモナコASM
541083+513
2
リヨンリヨンOL
5320102+811
3
パリFCパリFCPAR
532083+511
4
リールリールLIL
431072+510
5
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
531189-110
6
アンジェアンジェSCO
521265+17
7
ストラスブールストラスブールSTR
5212101007
8
ル・マンル・マンLEM
51319906
9
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
41216605
10
ブレストブレストB29
41216605
11
ロリアンロリアンFCL
512256-15
12
トゥールーズトゥールーズTFC
512279-25
13
RCランスRCランスRCL
51139904
14
トロワトロワTRO
5113411-74
15
マルセイユマルセイユOM
41036603
16
オセールオセールAJA
4103511-63
17
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
502347-32
18
ニースニースNCE
402215-42
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー