【9月21日】マルセイユvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第5節

2026-27シーズンのリーグアン第5節が日本時間2026年9月21日(月)に開催。マルセイユとパリ・サンジェルマンによるル・クラスィク(フランスダービー)が行われる。
本記事では、マルセイユvsパリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
マルセイユvsパリ・サンジェルマン｜試合日程・キックオフ時間
マルセイユvsパリ・サンジェルマンは、日本時間9月21日(月)にニースのホーム、アリアンツ・リビエラで開催される。
- 大会：2026-27リーグアン第5節
- 日時：2026年9月21日(月) 3:45キックオフ／日本時間
- 対戦：マルセイユvsパリ・サンジェルマン
- 会場：アリアンツ・リビエラ
マルセイユvsパリ・サンジェルマン｜放送・配信予定
2026-27リーグアン第5節のマルセイユvsパリ・サンジェルマンは『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
マルセイユvsパリ・サンジェルマンのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのリーグアンは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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また、『DAZN』ではリーグアン以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
マルセイユvsパリ・サンジェルマン｜チーム情報
ニース vs リール 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
勝
分
勝
勝
勝
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
勝
分
勝
分
勝
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
勝
分
勝
勝
分
|4
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|+5
|10
勝
勝
分
勝
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
負
勝
勝
勝
分
|6
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
勝
分
負
勝
負
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
負
分
勝
勝
負
|8
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
勝
分
分
負
分
|9
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
勝
負
分
分
|10
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
負
勝
分
分
|11
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
負
分
勝
負
分
|12
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
勝
分
負
分
負
|13
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
負
分
負
負
勝
|14
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
負
負
負
勝
分
|15
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
負
負
負
勝
|16
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
勝
負
負
負
|17
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
負
分
負
分
負
|18
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
|2
負
分
負
分