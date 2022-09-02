レアル・マドリー退団のマルセロ、オリンピアコス加入決定！ギリシャの名門と延長オプション付きの1年契約へ

Dan Ozu|
Marcelo(C)Getty Images
ラ リーガレアル・マドリードMarcelo移籍情報

【欧州・海外サッカーニュース&移籍情報】元ブラジル代表DFマルセロがオリンピアコス移籍。

オリンピアコスは2日、元ブラジル代表DFマルセロの獲得を発表した。

2007年1月にレアル・マドリーに加入し、クラブ史上最多となる25個ものタイトルを手にしたマルセロ。昨季限りで契約満了に伴って退団し、フリーで新天地を探していた。

そんなブラジル人サイドバックに対しては複数クラブが興味を示していたが、ギリシャの名門オリンピアコスが手中に収めたようだ。

契約期間は1年間。その後は選手が望めば契約を延長できるオプションも付帯されているという。

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