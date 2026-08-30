2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節で、マンチェスター・ユナイテッドとイプスウィッチ・タウンが対戦する。名門と古豪の対決で、イプスウィッチの新戦力前田大然にとっては腕試しとなり注目の一戦となる。
本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
マンチェスター・U vs イプスウィッチはいつ？何時から？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチは、2026年8月31日(月)にマンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラッフォードで開催される。
キックオフは現地時間30日(日)16:30、日本時間では31日0:30を予定。前田大然が先発する可能性もあり、ビッグマッチは日本でも注目を集めそうだ。。
項目
内容
対戦カード
マンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ
大会
プレミアリーグ第2節
日程
2026年8月31日(月)
日本時間
0:30キックオフ
現地時間
16:30キックオフ
会場
オールド・トラッフォード
日本人所属選手
前田大然(イプスウィッチ)
マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチの中継予定は？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節、マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。
試合は日本時間2026年8月31日(月)0:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。
なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。
放送・配信サービス
中継予定
日時
○ 独占ライブ配信
2026/8/31(月) 0:30～
DAZN
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ABEMA
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SPOTV NOW
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地上波
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。