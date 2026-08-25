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Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images
Kyoya Saito

マン・UがブライトンMFバレバを獲得！合計151億円の移籍金に

プレミアリーグ
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移籍情報
カルロス・バレバ

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッドがバレバを獲得した。

マンチェスター・ユナイテッドがブライトンのMFカルロス・バレバを獲得した。契約は5年間で1年の延長オプションがついている。

ユナイテッドは、夏にチェルシーからアンドレイ・サントス、アストン・ヴィラからユーリ・ティーレマンスを獲得したことを受け、中盤をさらに強化することを決定し、バレバをターゲットにした。

基本移籍金として6500万ポンド、さらに最大500万ポンドのボーナスを支払う可能性があり、一方ブライトンは将来の移籍金の一部を受け取る条項を交渉で盛り込んだ。

「夢にまで見たクラブに加入できるなんて、信じられない」とバレバは語った。

「オールド・トラッフォードでプレーすることは常に特別なことだが、マンチェスター・ユナイテッドの選手としてプレーできる機会を得られることは、本当に光栄なこと。マイケル・キャリックと一緒に仕事ができるのが待ち遠しい。彼の経験とサッカーに関する知識は、私が最高レベルに到達するために最適なコーチだ。クラブに所属する全員の目標は非常に明確であり、未来は非常に有望だ。そして、私たちが共に成し遂げられる成功を実現するために、私も自分の役割を果たす決意だ」

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バレバはブライトンで112試合に出場し、4得点を挙げた。昨シーズンはプレミアリーグで31試合に出場し、チームは8位で今シーズンのカンファレンスリーグ出場権を獲得した。

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