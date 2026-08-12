今夏マン・U加入のティーレマンス「この夏はあまり期待していなかった。アストン・ヴィラには感謝」

マンチェスター・ユナイテッドのMFユーリ・ティーレマンスが喜びを語った。『BBC』が伝えている。

ティーレマンスは2019年、2022年にもマンチェスター・ユナイテッド移籍が近づいたが実現せず。それでも、ワールドカップに出場していた今年の7月、ユナイテッドが動き出し、3500万ポンドの契約解除条項を発動して獲得を決めた。

ティーレマンスは「クラブとは2回話し合ったが、何も成果は得られなかった」と振り返った。

「とても落ち着いていた。正直言って、この夏はあまり期待していなかった。ただサッカーに集中し、ワールドカップに集中し、祖国のためにベストを尽くそうと思っていた。でも、ご存知の通り、毎年夏には何かが起こる可能性がありますし、もちろん僕はその条項の存在を認識していた」

「アストン・ヴィラには本当に感謝している。彼らには感謝してもしきれない。素晴らしいクラブで、僕たちは素晴らしいことを成し遂げたし、彼らは僕を最高のレベルに戻してくれた。しかし、ヴィラよりも優れたクラブは他にもあり、マンチェスター・ユナイテッドはその一つだ。サッカー選手にとって、ここまで来られたことは素晴らしい功績だ。それは、これまでのキャリアで良い成績を収めたことを意味する。しかし、それで終わりではない。成功したい」