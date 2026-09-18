マンチーニ就任のイタリア代表がメンバー発表…初招集は9名

イタリア代表がメンバーを発表した。

3大会連続でワールドカップ出場を逃したイタリア。ロベルト・マンチーニが7月末にイタリア代表監督に復帰し、2030年までの契約を結んだ。今回の代表ウィークではネーションズリーグ4試合を戦い、トルコ代表と2度対戦し、ベルギーとフランスへの遠征も予定されている。

34名が招集され、EURO2020優勝メンバーから引き続きチームに残っているのは6人。ジャンルイジ・ドンナルンマ、アレッサンドロ・バストーニ、ジョバンニ・ディ・ロレンツォ、ニコロ・バレッラ、ブライアン・クリスタンテ、ジャコモ・ラスパドーリが選出された。

今回初招集となったのは9人。ローマDFダニエレ・ギラルディ、ブレントフォードDFマイケル・カヨデ、ナポリFWアントニオ・ベルガラらが招集された。

メンバーは以下の通り。

GK

マルコ・カルネセッキ（アタランタ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）

マッシモ・ペッシーナ（ボローニャ）

グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）

DF

オネスト・アハノール (クリスタル・パレス)

アレッサンドロ・バストーニ (インテル)

リッカルド・カラフィオーリ (アーセナル)

ディエゴ・コッポラ (パリFC)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ (ナポリ)

フェデリコ・ディマルコ (インテル)

ダニエレ・ギラルディ (ローマ)

マイケル・カヨデ (ブレントフォード)

エディ・クアディオ (モンツァ)

ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）

MF

ニコロ・バレッラ（インテル）

ブライアン・クリスタンテ（ローマ）

イッサ・ドゥンビア（スポルティングCP）

ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）

ダビデ・フラッテージ（ラツィオ）

ロランド・マンドラゴラ（トリノ）

アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）

サンドロ・トナーリ（トッテナム）

FW

ニコロ・カンビアーギ (ボローニャ)

フランチェスコ・ピオ・エスポジート (インテル)

セバスティアーノ・エスポジート (サッスオーロ)

サムエレ・イナシオ (ボルシア・ドルトムント)

モイーズ・ケーン (コモ)

ダニエル・マルディーニ (カリアリ)

ジャコモ・ラスパドーリ (アタランタ)

ジャンルカ・スカマッカ (アタランタ)

アントニオ・ベルガラ（ナポリ）

ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）

モハメド・アリ・ゾマ（ニュルンベルク）