混乱続くマン・U、主将ブルーノが2度目の契約延長オファー拒否か…問題は「双方が『どの程度の条件で』という点」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）とブルーノ・フェルナンデスの現行契約は、今季限りとなっている。

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マンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデスは、クラブからの2度目の契約延長オファーを拒否したようだ。

今季は混乱が続くマンチェスター・U。開幕から非常に厳しい戦いが続いており、プレミアリーグでは10試合を戦ってわずか1勝、勝ち点8で降格圏の18位に低迷している。さらに、リサンドロ・マルティネスが上層部を痛烈に批判した他、ブルーノもチームの戦い方への不満を公の場で表明。チーム内外で混乱が続く中で、12日にはマイケル・キャリック監督の解任を決定している。

そうした中で、主将との契約延長交渉も難航している模様。『The Athletic』によると、ブルーノ・フェルナンデスはクラブから届いた2度目の契約延長オファーを拒否したようだ。

同メディアは、ブルーノ・フェルナンデスの現行契約は今季限りであると指摘。マンチェスター・U側は今夏に最初のオファーを提示したが、これは本人が拒否していたという。その後、クラブは条件を改善した新たなオファーを提示したようだが、これも選手側は納得せずに拒否。今後も交渉が続けられる見通しだと伝えられている。

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ブルーノ・フェルナンデスは現行契約が残り1年を切っていることから、1月からは他クラブとフリー移籍について自由に交渉が可能となる。しかし『The Athletic』によると、現行契約には1年間の延長オプションが付帯しており、これを行使すればフリー移籍を防ぐことはできるようだ。クラブ側は主将の残留を熱望しているとのこと。一方で同メディアは、現在の状況について以下のように分析した。

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「クラブ首脳陣は彼に残留してほしいと語り、本人もプレーを続けることを望んでいるが、双方にとっての問いは『どの程度の条件で』という点にある」

「フェルナンデスは、次の契約がキャリア最後の大型契約となり得る年齢に差し掛かっている。一方ユナイテッドは、コストと期待されるパフォーマンスのバランスを考慮しなければならない。特に、サー・ジム・ラトクリフ体制下で人件費削減が進められている現状ではなおさらだ」

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「これは2025年にリヴァプールとモハメド・サラーが陥った状況と比較できる事例と言えるだろう」