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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）監督就任も噂されたアントニオ・コンテ氏が言及。

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マンチェスター・ユナイテッドの監督就任も噂されたアントニオ・コンテ氏は、苦しむ名門クラブについて口を開いた。

夏に正式な指揮官に就任したマイケル・キャリック監督体制で苦戦が続き、プレミアリーグ10試合でわずか1勝（5分け4敗）に留まっていたマンチェスター・U。そして、11月のインターナショナルウィーク中に指揮官交代を決断。新たにマウリシオ・ポチェッティーノ監督を招聘している。

2013年のサー・アレックス・ファーガソン氏の退任以降、13年間で13人目の指揮官（暫定含む）を招聘することになったマンチェスター・Uだが、コンテ氏も有力な候補の1人とされていた。『The Athletic』によると、本人も強い関心を持っており、代理人側は就任が可能であると通達していたとのこと。しかし、クラブ側から具体的な話し合いの打診はなかったという。

そしてコンテ氏は、『Cronache di spogliatoio』のインタビューでマンチェスター・Uについて言及した。

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「もし私の手法を恐れる者がいるとすれば、それは『勝利』を恐れているということだ。なぜなら、私の手法は勝利へとつながるものだからだ。それが私の答えだ。マンチェスター・ユナイテッドには非常に重要な歴史がある。それなのに、クラブを本来あるべき姿に戻そうとするアプローチを恐れる者がいるとは、私には奇妙に思える」

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「彼らが最後にリーグ優勝したのは2013年、サー・アレックス・ファーガソンの下でのことだ。私はサー・アレックス・ファーガソンに対して、非常に大きな敬意を抱いている。彼の著書を読んだこともあるし、ロンドンにいた時には幸運にも彼の自宅を訪ね、一日を共に過ごす機会があった。彼はサッカーについて語る際、並外れた情熱を見せる」

「だからこそ、ユナイテッドに向けられた一部の発言には、ほとんど侮辱的だとさえ感じてしまう。まるで、クラブが自らの歴史に立ち返ろうとすることに対して、誰かが拒否権を行使しているかのようだ。大きな成果を出すためには、メソッドが不可欠です。もし、そのメッシに懸命な努力が必要だと言いたいのであれば、その通りだ。選手だけでなく、全員が懸命に努力しなければならない」

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なお『The Athletic』は、コンテ氏はマンチェスター・U指揮官就任に際して強い権限を求めており、選手を統率するには厳格な管理が必要だと考えていたと伝えている。