「苦しい時こそ誰が真にコミットしているかわかる。その状況が好きだ」過去40年ワースト成績も…マン・U指揮官が語る

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、チームの不振に言及している。





今季からキャリック監督が正式な指揮官に就任して戦うマンチェスター・U。しかし、プレミアリーグ開幕6試合でわずか1勝（3分け2敗）、勝ち点6で13位に沈んでいる。また開幕6試合の結果は過去40年でクラブワーストの成績となるなど、厳しい戦いが続いている。





日に日にチームや自身への重圧が高まる中、キャリック監督は12日の会見で「うまくいかない時こそ、誰が本当にそこにいるのかが見えてくる。グループや選手、チーム、そしてクラブ全体の中で、誰が真にコミットし、誰が長期的にここにいたいと願っているのかが分かるんだ。私はそういう状況が好きなんだよ」とし、以下のように続けた。





「誰がこのクラブに強い愛着を抱き、誰にとってこのクラブが本当に大きな意味を持っているのかが見えてくるんだ。サポーターはそこにいて、勝利を強く求めている。彼らに何かを届けなければならない。目標とする場所にたどり着くためには、困難を受け入れ、立ち向かう必要がある。我々は今まさにその渦中にいるが、この状況を乗り越えられると確信している」





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「もちろん、もっと多くのことを望んでいたし、期待もしていた。しかし、こうした状況に陥る可能性は十分に理解していた。いずれ少し困難で苦しい時期が訪れることになるだろうとも思っていた」





マンチェスター・Uは13日、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと対戦する。同クラブを15年近く率いるディエゴ・シメオネ監督に言及し、「何かを築き上げるには長い道のりがあり、様々な困難を乗り越えなければならない。彼らにも計画通りにいかず、浮き沈みがあった時期は間違いなくあったはずだ」とし、さらに続けた。





「我々のリーグにも成功を収めたチームはあるが、必ずしも常に順風満帆だったわけではない。うまくいかない時期には周囲から激しい批判が起きたり、『大惨事だ』『すべてを変えるべきだ』といった声が上がることは理解できる。だが、我々の考え方は違う。何かを成し遂げるには、困難な状況に対処し、それを乗り越える力が必要だ。私自身、現役時代にそうしてきたし、それが現実というものだ」





「状況次第ではあるし、必ずしも時間がかかるわけでもない。だが、持続可能かつ安定した形で『目指すべき場所』に到達するには、その土台を築くためにある程度の時間が必要になるものなんだよ」