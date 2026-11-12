監督の解任進める中、説明無しに3日間も練習を任せる？マン・U上層部を番記者が非難「あまりに不誠実」

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【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、マイケル・キャリック監督の解任を決断したと伝えられている。

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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督の状況について、有力メディア『The Athletic』の番記者が非難している。

昨季途中に暫定指揮官としてチームを立て直し、最終的にプレミアリーグ3位フィニッシュに導いたキャリック監督。今夏には正式な指揮官に就任したが、開幕から非常に厳しい戦いが続いており、プレミアリーグでは勝ち点8で降格圏の18位に低迷している。

そして『The Athletic』など複数メディアは、マンチェスター・Uの幹部陣は9日の時点でキャリック監督の解任を決断したと報道。すでに後任指揮官としてマウリシオ・ポチェッティーノ監督と条件面の細部を詰める段階に入っており、アメリカサッカー連盟にも正式に接触、740万ポンド（約16億円）の契約解除金を支払う意向であるようだ。

解任が決定的となっているキャリック監督だが、10日と11日のトレーニングでも指揮を執っており、12日の練習でもチームを率いることになる模様。そして同日、モナコでの会議から帰ってくる幹部陣から正式に解任が言い渡される見通しとなっている。

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しかし、この対応に非難の声が上がった。『The Athletic』のマンチェスター・U番記者ローリー・ウィトウェル氏は、SNSで以下のように綴った。

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「確かにマイケル・キャリックはフットボール界の仕組みを熟知しているはずだ。しかし、首脳陣が彼を解任する準備を進めている最中に、十分な説明もなしに2日続けてトレーニングの指揮を執らせたというのは、あまりに不誠実な対応である。キャリックは選手としてユナイテッドに多大な貢献をし、コーチとしても懸命に職務を全うしてきた。もっと敬意を払われるべき人物である」

なおポチェッティーノ監督は、アメリカ代表指揮官として14日と17日のハイチ代表戦を指揮。その後、マンチェスター・Uの指揮官に就任する見込みだと伝えられている。

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