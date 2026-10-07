一度の降格という「単発処分」や1月の補強も許さず？財務規則違反のマン・Cにプレミア他クラブが望む制裁とは…

プレミアリーグの複数クラブは、マンチェスター・シティに対して過去と未来へ向けた制裁を望んでいるようだ。





2009年～2018年の間に少なくとも115件の財務違反疑惑があったとされ、2023年2月にプレミアリーグから告発されたマンチェスター・C。リーグ側は正確な財務情報や選手・コーチへの報酬詳細の未提出、さらにはUEFAのファイナンシャル・フェア・プレー（FFP）規則およびリーグ独自の収益性・持続可能性に関する規則（PSR）への違反を指摘したが、クラブ側は一貫してこれらの疑惑を否定していた。





その後、審理は独立委員会に委ねられると、2024年末に独立審問が終了。それから2年近くが経過した29日、独立委員会が9シーズンにわたって収益を総額8億3000万ポンド（約1718億円）水増ししていたことを指摘しつつ、重大な違反に関連するすべての容疑で有罪認定したことを明かしている。





マンチェスター・C側が不服申立てを行ったことでさらなる長期化が懸念される今回の事件。処分の内容も様々な可能性が予想されているが、プレミアリーグ他クラブが「過去に遡る処分」と「将来に向けた制裁」の両方を科すよう求めているようだ。





イギリス『BBC』によると、各クラブの幹部陣はマンチェスター・Cへの制裁に関して、規定違反があった期間に対するものと同時に、将来的なクラブの力を制限する必要があるという意見で一致している模様。また少なくとも4つのクラブは、勝ち点剥奪による降格処分という「単発の処分」だけでは不十分だと考えているという。





一方であるクラブの関係者は、マンチェスター・Cが該当期間に獲得した8つのタイトル保持し続けることになれば「プレミアリーグの信頼性が失われる」と警告しつつも、剥奪したタイトルを他クラブに与えるのではなく、「空位」のままにすべきだと主張。しかし別のクラブからは、タイトル剥奪を望む声が「ほとんど上がっていない」とも伝えられている。





■将来的な制裁は…





また、将来的な制裁の期間については、クラブ幹部の間でも議論になっている模様。1シーズンだけの制裁ではマンチェスター・Cが即座にプレミアリーグへ復帰する可能性が高いため、勝ち点剥奪するのであれば「複数シーズンに分散させるべき」との見方が広がっているようだ。さらに、長期間に渡る補強禁止処分を支持する声も上がっているとのこと。そして別の関係者は、手続きが進行中の時点でマンチェスター・Cが1月に移籍市場で取引を行うことになれば「不可解であり、常識外れ」と語ったという。





その他、金銭的な補償については、勝ち点剥奪によって過去のマンチェスター・Cの順位を修正し、他クラブが本来あるべきだった順位と実際の順位の差に基づいた補償金をマンチェスター・Cから受け取る案も浮上しているとのこと。また一部では、現在の状況についてリーグ側から詳細の説明がないことに不満が上がっている一方で、今回の事件の重大さや複雑さによってリーグが置かれる立場に共感や理解を示す声もあると伝えられている。今後の動向に注目だ。