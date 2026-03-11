「エンバペは親友。欠場はアドバンテージだけど、早く回復してほしい」マン・C守護神が語る

マンチェスター・シティのジャンルイジ・ドンナルンマは、レアル・マドリーFWキリアン・エンバペについて語っている。

11日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第1戦で、マンチェスター・Cは敵地でレアル・マドリーと対戦する。リーグフェーズでは逆転勝利を収めたサンティアゴ・ベルナベウに再び乗り込むが、この試合ではレアル・マドリーFWエンバペの欠場の可能性が伝えられている。公式戦38ゴールを奪うエースが不在となれば、マンチェスター・Cにとっては大きなアドバンテージになり得る。

そして前日会見に出席したドンナルンマは、パリ・サンジェルマン時代にチームメイトでもあったエンバペに言及。「彼は世界でも最も素晴らしい選手の1人。最高の才能の持ち主だよ。GKとして、こういう選手と対戦しなくてよいのはアドバンテージになり得るね」と話し、この試合に向けて続けた。

「仕事は少なくなるかもしれないけど、彼の代わりに出る選手たちもチャンピオンだ。僕たちはレアル・マドリー、チャンピオンで構成されたチームと対戦する。同じように警戒しないとね」

また、ドンナルンマは「僕は彼と親友で、早く回復してセカンドレグに間に合うことを願っている」と、ホームで行われるセカンドレグでのエンバペとの再会を望んだ。