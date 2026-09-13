審判団体がハーランドの決勝点は判定ミスと認める…エンソがプレーに関与

審判団体プロレフはマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの一戦で生まれたゴールが誤審だったと認めている。

マンチェスター・シティで生まれたアーリング・ハーランドのゴールは当初、オフサイドのため無効とされたが、VARによって判定が覆された。VARの審判は、ハーランドへのパスはマンチェスター・ユナイテッドのDFパトリック・ドルグによってオンサイドと判定した。

しかし、マンチェスター・シティのエンソ・フェルナンデスは、ボールがハーランドに到達する前にプレーしようとし、オフサイドポジションにいた。エンソはボールには触れていないが、DFリサンドロ・マルティネスの守備に影響を与えており、ルール上オフサイドと考えられていた。





プロレフの広報担当者は、「日曜日にオールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのプレミアリーグの試合の60分に発生した事件を受けて、アーリング・ハーランドのゴール判定について説明いたします」と述べた。

「ピッチ上ではアーリング・ハーランドがオフサイドと判定されましたが、VARで確認した結果、彼はオフサイドではなかったことが判明しました。同じ攻撃において、エンソ・フェルナンデスがボールに触れていなかったことが確認されたため、オフサイドの判定は主観的なものとなるが、この場面ではVARは彼のポジションがもたらすであろう影響を認識せず、フィールド上での検証を勧告すべきだった。本日夕方、マンチェスター・ユナイテッドに連絡を取り、我々の判断ミスであったことを認めました。今回の件については調査を行います」