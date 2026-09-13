マン・C決勝弾に識者が怒り「本当に奇妙な話。ルールを無視していると思う」

元イングランド代表DFギャリー・ネヴィル氏はマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの一戦で生まれたゴールに不満を漏らした。

マンチェスター・シティで生まれたアーリング・ハーランドのゴールは当初、オフサイドのため無効とされたが、VARによって判定が覆された。VARの審判は、ハーランドへのパスはマンチェスター・ユナイテッドのDFパトリック・ドルグによってオンサイドと判定した。

しかし、マンチェスター・シティのエンソ・フェルナンデスは、ボールがハーランドに到達する前にプレーしようとし、オフサイドポジションにいた。エンソはボールには触れていないが、DFリサンドロ・マルティネスの守備に影響を与えており、ルール上オフサイドと考えられていた。

プレミアリーグ・マッチセンターは、ゴールが認められた理由を説明していたが、後に審判団体は誤りだったことを認めた。ネヴィル氏も同調した。

「エンソがボールをプレーしようとして、リサンドロ・マルティネスの邪魔をしていることは間違いない。これは本当に奇妙な話だ。彼らは自分たちの間違いに気づくだろう」

ネヴィルは自身のポッドキャストでこう続けた。

「彼らはルールを無視していると思う。マッチセンターの声明で、彼らは自ら墓穴を掘っている。あんな声明を出したことに本当に驚いている。彼らはその発言を撤回しなければならないだろう」