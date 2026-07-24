230億円でマン・C加入のアンダーソン「まだ23歳で最高レベルに到達する時間はたっぷりある」

マンチェスター・シティへの加入が決まったイングランド代表MFエリオット・アンダーソンが意気込みを語っている。

アンダーソンは2024年にフォレストに加入し、レッズで92試合に出場。昨シーズンにはイングランド代表に初招集され、トーマス・トゥヘル監督率いるチームの主力選手としてすぐに地位を確立し、ワールドカップにも出場した。

移籍金1億1600万ポンド（約230億円）と伝えられるアンダーソンは「この上なく嬉しい」と述べ、トロフィー獲得に照準を定めていると語った。

「このクラブでプレーするのが待ちきれない。ここはトロフィーを獲得し、サッカー界の頂点で戦うために作られたクラブだ。それはどんなサッカー選手にとっても刺激的なことだ。シティは勝者であり、粘り強いチーム。まさに僕が所属したいチームだ。過去10年、12年間、彼らは圧倒的な強さを誇ってきたので、だからこそ加入したいと思った」

アンダーソンは「僕はまだ23歳だから、最高のレベルに到達する時間はたっぷりある。まだそこには到達していないし、これからもっと成長できるはずだ」と成長について語り、ケヴィン・デ・ブライネへのリスペクトを明かした。

「ここ7、8年の間、非常にリスペクトしてきたし、ずっと彼のようなプレーをしたいと思っていた。彼のプレーをずっと見てきたので、彼が活躍していたチームにこうして座っているのは、本当に特別なことだ」