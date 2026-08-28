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ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoパーダーボルン
マインツvsパダーボルンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【8月29日】マインツvsパダーボルンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第1節

ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 対 パーダーボルン
1. FSV マインツ 05
パーダーボルン
佐野海舟
川﨑颯太

【佐野海舟・川﨑颯太出場予定】2026-27ブンデスリーガ第1節、マインツ対パダーボルンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第1節が日本時間2026年8月29日(土)に開催され、佐野海舟・川﨑颯太の所属する1.FSVマインツ05と、SCパダーボルン07が対戦する。


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本記事では、マインツvsパダーボルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。


マインツvsパダーボルン｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsパダーボルンは、日本時間8月29日(土)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第1節
  • 日時：2026年8月29日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：1.FSVマインツ05 vs SCパダーボルン07
  • 会場：オペル・アレーナ


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マインツvsパダーボルン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第1節のマインツvsパダーボルンは『DAZN』がライブ配信を行う。



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マインツvsパダーボルンのおすすめ視聴方法

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マインツvsパダーボルン　チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs パーダーボルン 予想スタメン

3-5-2
1. FSV マインツ 05 crest
1. FSV マインツ 05
M05
フォーメーション
パーダーボルン crest
パーダーボルン
SCP
3-4-3
27ロビン・ツェントナー4シュテファン・ポッシュ21ダニー・ダ・コスタ31ドミニク・コール19アントニー・カシ2フィリップ・ムウェネ7イ・ジェソン10ナディーム・アミリ6佐野海舟23シェラルド・ベッカー9フィリップ・ティーツ15ナウエル・ノール22M. Hansen25T. Scheller21J. ter Horst5サンティアゴカスタネダ28L. Ulrich17L. Curda23ラファエル・オーベルメール40G. Vidovic19A. Millgramm30ステファノ・マリノ
パーダーボルン crest
パーダーボルン
SCP
3-5-2
1. FSV マインツ 05

先発メンバー

パーダーボルン

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー
  • R. Kettemann

成績

M05

M05 - 直近成績

ALA
1-0
UDI
3-3
PAR
4-0
BOU
2-1
KRI
0-9
得点（失点）
19/4
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
SCP

SCP - 直近成績

FCM
0-2
OSN
2-0
SVW
2-2
SVW
2-2
PHL
2-4
得点（失点）
10/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

1. FSV マインツ 05ドローパーダーボルン
4
1
0
ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
2
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
0
終了
ブンデスリーガ
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
1
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
2
終了
ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
5
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
0
終了
ブンデスリーガ
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
2
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
2
終了
2. ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
6
パーダーボルン badge
パーダーボルン
SCP
1
終了
17得点4
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
00000000
2
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
00000000
3
バイエルンバイエルンFCB
00000000
4
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
00000000
5
ボルシアMGボルシアMGBMG
00000000
6
フランクフルトフランクフルトSGE
00000000
7
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
00000000
8
FCケルンFCケルンKOE
00000000
9
SCフライブルクSCフライブルクSCF
00000000
10
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
00000000
11
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
00000000
12
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
00000000
13
パーダーボルンパーダーボルンSCP
00000000
14
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
15
シャルケ04シャルケ04S04
00000000
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
00000000
17
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
18
ブレーメンブレーメンSVW
00000000
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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