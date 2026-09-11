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ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoフランクフルト
マインツvsフランクフルトを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月12日】マインツvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第3節

1. FSV マインツ 05 対 フランクフルト
1. FSV マインツ 05
フランクフルト
ブンデスリーガ

2026-27ブンデスリーガ第3節、マインツ対フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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DAZN

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第3節が日本時間9月12日(土)に開催。佐野海舟・川崎颯太が所属するマインツと、堂安律・小杉啓太が所属するフランクフルトが対戦する。

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本記事では、マインツvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsフランクフルトマインツvsフランクフルト

｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsフランクフルトは、日本時間9月12日(土)にマインツのホーム、メ―ヴァ・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第3節
  • 日時：2026年9月12日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツvsフランクフルト
  • 会場：メ―ヴァ・アレーナ
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マインツvsフランクフルト｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第3節のマインツvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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マインツvsフランクフルト｜チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs フランクフルト 予想スタメン

3-5-2
1. FSV マインツ 05 crest
1. FSV マインツ 05
M05
フォーメーション
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
4-4-2
アレクサンダー・シュヴォロウアレクサンダー・シュヴォロウシュテファン・ポッシュシュテファン・ポッシュF. GruberF. Gruberキャスパー・ポツルスキキャスパー・ポツルスキアントニー・カシアントニー・カシフィリップ・ムウェネフィリップ・ムウェネナディーム・アミリナディーム・アミリイ・ジェソンイ・ジェソン佐野海舟佐野海舟シェラルド・ベッカーシェラルド・ベッカーフィリップ・ティーツフィリップ・ティーツノア・アトゥボルノア・アトゥボルエリアス・バウムエリアス・バウムロビン・コッホロビン・コッホ小杉啓太小杉啓太リリアン・ブラシエリリアン・ブラシエラファエル・オニエディカラファエル・オニエディカマリオ・ゲッツェマリオ・ゲッツェジャン・ウズンジャン・ウズン堂安律堂安律Y. EbnoutalibY. Ebnoutalibヨナタン・ブルカルトヨナタン・ブルカルト
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
3-5-2
1. FSV マインツ 05

先発メンバー

フランクフルト

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー
  • A. Huetter

成績

M05

M05 - 直近成績

PAR
4-0
BOU
2-1
KRI
0-9
SCP
0-0
HSV
0-5
得点（失点）
20/1
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
SGE

SGE - 直近成績

FSV
5-1
BRE
7-0
STT
0-11
FCU
3-3
FCA
1-4
得点（失点）
20/15
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

1. FSV マインツ 05ドローフランクフルト
3
1
1
ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
2
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
0
終了
ブンデスリーガ
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
1
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
終了
クラブ 親善試合
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
3
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
1
1. FSV マインツ 05 badge
1. FSV マインツ 05
M05
3
終了
9得点5
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
220071+66
2
フライブルクフライブルクSCF
220051+46
3
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
220052+36
4
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
220075+26
5
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
211050+54
6
バイエルンバイエルンFCB
211051+44
7
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
210163+33
8
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210143+13
9
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
210156-13
10
ブレーメンブレーメンSVW
210145-13
11
FCケルンFCケルンKOE
210146-23
12
パーダーボルンパーダーボルンSCP
201101-11
13
フランクフルトフランクフルトSGE
201147-31
14
シャルケ04シャルケ04S04
201103-31
15
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
201137-41
16
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
200246-20
17
ボルシアMGボルシアMGBMG
200237-40
18
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
200207-70
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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