



2026-27シーズンのブンデスリーガ第3節が日本時間9月12日(土)に開催。佐野海舟・川崎颯太が所属するマインツと、堂安律・小杉啓太が所属するフランクフルトが対戦する。

本記事では、マインツvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsフランクフルトマインツvsフランクフルト

｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsフランクフルトは、日本時間9月12日(土)にマインツのホーム、メ―ヴァ・アレーナで開催される。

大会：2026-27ブンデスリーガ 第3節

日時：2026年9月12日(土) 22:30キックオフ／日本時間

対戦：マインツvsフランクフルト

会場：メ―ヴァ・アレーナ

マインツvsフランクフルト｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第3節のマインツvsフランクフルトは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

マインツvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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マインツvsフランクフルト｜チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表



